Política Lula deve anunciar novos ministérios na quinta-feira

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2022

Presidente eleito aguarda o término da articulação política em torno da PEC da Transição, que ainda precisa ser aprovada essa semana na Câmara Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Presidente eleito aguarda o término da articulação política em torno da PEC da Transição, que ainda precisa ser aprovada essa semana na Câmara. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), deve anunciar novos nomes que vão chefiar a Esplanada dos Ministérios na próxima quinta-feira (22), no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília. A informação é de interlocutores do petista.

Lula aguarda o término da articulação política em torno da PEC da Transição, que ainda precisa ser aprovada essa semana na Câmara, mas pode sofrer alterações no texto e ter que retornar ao Senado, diante de resistências e da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) pela inconstitucionalidade do orçamento secreto.

O julgamento do STF mexeu com o humor de parlamentares que apostavam na continuidade das emendas de relator e, agora, tentam encontrar um saída para continuar com o controle dos mais de R$ 19 bilhões, que eram previstos em RP9 para 2023.

Gilmar Mendes

A decisão de domingo (18) do ministro da suprema corte Gilmar Mendes, que liberou, por decisão monocrática, a excepcionalização da totalidade do Bolsa Família do teto de gastos, também influenciou no jogo do parlamento e, consequentemente, na negociação com Lula por ministérios e cargos.

De acordo com o futuro ministro da Casa Civil, Rui Costa, o presidente eleito deve anunciar a “maioria dos ministros” ainda essa semana. Lula aguarda o texto final da PEC – que tende a ter alteração no prazo de vigência de dois, para um ano – e o placar da votação para bater o martelo nos nomes que estavam dependendo da negociação com o Congresso.

