Notícias G20: Lula planeja 13 reuniões bilaterais e almoço com Biden

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Presidente participou nesse sábado de reunião com a prefeita de Paris, Anne Hidalgo. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu nesse sábado (16) com o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres. Esta foi a primeira reunião bilateral do G20, que ocorre no Rio de Janeiro nos dias 18 e 19 de novembro. A agenda do mandatário brasileiro prevê ao menos 13 reuniões bilaterais com chefes de Estado e de organismos internacionais, além da prefeita de Paris, Anne Hidalgo.

A maioria das reuniões bilaterais, no entanto, estão previstas para este domingo (17), quando Lula deve encontrar, por exemplo, o presidente da França, Emmanuel Macron, e a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni. Na segunda-feira (18), a agenda do presidente brasileiro será concentrada nas sessões da cúpula dos chefes de Estado do G20, que acontecerão no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, o MAM.

Almoço com Biden

Na terça-feira (19), Lula terá as últimas sessões da cúpula e novas reuniões bilaterais. A principal delas será com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para quem o petista deverá oferecer um almoço.

Biden, que não disputou a reeleição na última eleição, participará pela última vez da cúpula do G20 como presidente americano. Ele deixará o cargo em janeiro de 2025, quando será sucedido por Donald Trump.

A agenda de Lula da terça-feira prevê ainda outros dois encontros bilaterais: um com o primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, e outro com o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer.

O presidente da China, Xi Jiping, também participará da cúpula do G20 no Rio. O líder chinês solicitou uma reunião com o presidente brasileiro e, na quarta (20), visitará Brasília para um dia de reuniões com Lula.

Evento global

Desde sua chegada ao Rio na última quinta-feira, Lula realizou encontros políticos com o prefeito Eduardo Paes (PSD) e, na sexta, visitou o Museu de Arte Moderna (MAM), local onde os encontros do grupo das 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia e a União Africana, serão realizados.

“O Brasil receberá delegações de todo o mundo para debater temas como o combate à fome, a transição energética e a construção de um mundo com mais cooperação e trabalho para enfrentar os desafios globais”, afirmou Lula em suas redes sociais.

O Fórum do G20 no Rio tem como foco fortalecer a economia internacional e promover o desenvolvimento socioeconômico global. A expectativa é de que aproximadamente 55 países e organizações internacionais participem do evento, incluindo os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da China, Xi Jinping, que chegam ao Brasil neste domingo.

Atualmente, além de 19 países dos cinco continentes (África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia e Turquia), integram o fórum a União Europeia e a União Africana. O grupo agrega dois terços da população mundial, cerca de 85% do PIB global e 75% do comércio internacional.

Além dos membros plenos do grupo, são esperados representantes de 55 países ou organizações internacionais.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notícias

https://www.osul.com.br/g20-lula-planeja-13-reunioes-bilaterais-e-almoco-com-biden/

G20: Lula planeja 13 reuniões bilaterais e almoço com Biden

2024-11-16