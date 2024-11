Brasil Gabarito oficial do Enem é divulgado

Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2024

A nota final será divulgada em 13 de janeiro de 2025

Os gabaritos dos dois dias de provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) deste ano foram divulgados nesta quinta-feira (14) no site do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

Uma questão de física foi anulada. Ela cita uma cafeteira elétrica e pede que o candidato indique a eficiência energética do equipamento. É a de número 124 no caderno verde, 100 no cinza, 129 no azul e 102 no amarelo.

Inicialmente, as respostas seriam disponibilizadas em 20 de novembro, como previsto no edital, mas o cronograma foi adiantado.

O Enem 2024 foi aplicado nos dias 3 e 10 de novembro em todo o País. Mais de 4,3 milhões de candidatos estavam inscritos no exame. No primeiro domingo, os alunos fizeram as provas de linguagens e de ciências humanas, além da redação, cujo tema foi “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”. No segundo, foi a vez das provas de matemática e de ciências da natureza.

Nota final

Apesar da divulgação do gabarito, que permite ao candidato saber a quantidade de questões que acertou no Enem, ele só saberá a sua nota final em 13 de janeiro de 2025.

Isso acontece por causa da TRI (Teoria de Resposta ao Item), método de correção utilizado no Enem que prioriza a coerência no desempenho dos alunos.

Se alguém acertar as questões muito difíceis, mas errar as fáceis, será “incoerente” — o sistema detectará um possível “chute” e atribuirá menos pontos à pessoa. Portanto, dois candidatos que acertarem exatamente o mesmo número de perguntas podem tirar notas diferentes.

