Gabigol e Arrascaeta, do Flamengo, melhoram e devem pegar o Inter

Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2021

Os dois jogadores deixaram a partida contra o Corinthians com dores. (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

De acordo com informações do portal Globo Esporte, o atacante Gabigol e o meia Arrascaeta, do Flamengo, amanheceram com uma situação melhor, após a vitória sobre o Corinthians. Os dois jogadores deixaram a partida contra o Timão com dores. A tendência é de ambos tenham condições de estarem em campo contra o Inter, no próximo domingo, em jogo decisivo da penúltima rodada do Brasileirão.

O artilheiro do Flamengo, Gabigol deixou o jogo com o Corinthians com uma torção no joelho esquerdo. Na segunda-feira, o atacante acordou sem inchaço no local da lesão e seguiu para o Guarujá para aproveitar o dia de folga com amigos na piscina.

O uruguaio Arrascaeta vem sofrendo dores no tornozelo direito desde a última semana e também foi liberado para repousar. O meia realizou tratamento para entrar em campo diante do Corinthians, no último domingo, e o descanso na segunda-feira foi visto como importante para recuperação completa.

A decisão de mantê-los em folga na segunda-feira já era um indicativo do departamento médico do clube carioca que os atletas não tiveram problemas graves.

Gabigol e Arrascaeta foram reavaliados no Ninho do Urubu nesta terça-feira (16) e, como previsto, não apresentam lesões no joelho e tornozelo, respectivamente. Ambos sequer precisaram realizar exames de imagem.

Com isso, Rogério Ceni tem praticamente todo o elenco à disposição para a partida que vale a liderança da competição. Apenas Thiago Maia, que operou o joelho e não joga mais nesta temporada, e Diego Alves, que trata lesão muscular na coxa, estão fora de combate.

Sendo assim, a expectativa é de que o treinador repita diante do Colorado a escalação da vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians: Hugo, Isla, Willian Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Diego, Gérson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

Com 69 pontos, o Inter é líder da competição e garante o título em caso de vitória no Rio de Janeiro. O Flamengo é o segundo, com 68, e tem a chance de assumir a ponta. Na última rodada, os gaúchos recebem o Corinthians e os cariocas visitam o São Paulo, quinta-feira, dia 25. As informações são do site Globo Esporte.

