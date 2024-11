Futebol Gabigol publica mensagem de aniversário para o Flamengo: “Maior do mundo”

15 de novembro de 2024

Gabigol fechou com o Cruzeiro para 2025 Foto: Marcelo Cortes/Flamengo Gabigol fechou com o Cruzeiro para 2025. (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo) Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Nesta sexta-feira (15), o Flamengo completa 129 anos e, em meio as diversas polêmicas dos últimos dias, Gabigol, que fechou com o Cruzeiro, parabenizou o clube nas redes sociais.

“Parabéns ao maior do mundo! Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer” escreveu o centroavante.

No último domingo (10), o Flamengo venceu o Atlético-MG na final da Copa do Brasil e Gabigol deu uma declaração que não agradou muito a diretoria. Para a imprensa, o atleta afirmou que não seguiria no Rio de Janeiro na próxima temporada e revelou sua chateação com a mudança de rota quando a sua renovação. O jogador está acertado com o Cruzeiro.

“Não fico no Flamengo, nesses últimos anos houve negociações, o presidente, a diretoria, apertou minha mão, do meu pai, da minha mãe, e depois aconteceram coisas que eu realmente não gostei. Sempre soube das coisas pelo podcast (refere-se a entrevistas de dirigentes em podcasts), nunca pessoalmente”, disse o atacante.

A declaração também trouxe críticas para a diretoria e o ex-técnico do rubro-negro, Tite. Gabriel Barbosa não foi para a festa organizada pelo Flamengo pós título e reuniu alguns amigos para uma comemoração privada em casa. Alguns colegas de elenco foram convidados, mas não compareceram.

