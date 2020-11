Magazine Gabily, novo affair de Neymar, é comparada a Bruna Marquezine na internet

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











As duas têm lá seus pontos em comum: ambas possuem 25 anos de idade e são do Rio de Janeiro. (Foto: Reprodução/Instagram)

As duas têm lá seus pontos em comum: ambas possuem 25 anos de idade e são do Rio de Janeiro. Os fãs de Neymar vão mais longe. Para eles, a ex-namorada do jogador e Gabily, com quem ele passou uns dias em Paris, na França, são parecidas fisicamente. A cantora carioca desembarcou com o craque em São Paulo, depois de ter passado três semanas na capital francesa, a convite do próprio.

Alguns admiradores do jogador já apontam a moça como um affair. Gabily e mais três amigas, entre elas as DJs Any Borges e Thascya, ficaram na casa do jogador com ele, durante a temporada internacional.

“A cara da Bruna Marquezine”, surpreende-se uma internauta. “A mina é a cara dela”, faz coro outro. “Freud explica”, brincou ainda uma usuária das redes sobre a situação. “(As duas se) parecem mesmo”, consta de outro comentário nas redes sociais. “Eu jurava que era a Bruna”, afirma uma jovem. “Sorry. É a cara da Marquezine. Esse moço não supera”, dispara outra. Na discussão na web, outros usuários, no entanto, não enxergam tanta semelhança entre as duas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine