Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2020

Cantora publicou vídeo em seu perfil no Instagram na tarde de hoje. (Foto: Reprodução/Instagram)

Anitta usou o Instagram na tarde desta terça-feira (10) para desabafar sobre um assunto que está tirando sua paz. A cantora disse que sua equipe e sua família está recebendo ofensas sobre um suposto ritual religioso que a cantora teria feito.

“Desde ontem, a minha assessoria, meus amigos e pessoas da minha equipe estão recebendo mensagens dizendo que eu estava usando lace, peruca, porque raspei o cabelo para fazer um ‘santo’ e que menti sobre minha doença – tive intoxicação alimentar. Todos eles têm recebido milhares de mensagens, algumas me xingando”.

Anitta explicou que não raspou a cabeça para fazer o ritual religioso, porque ela segue uma linha que não exige a mudança de visual. “Não tenho vergonha da minha religião, fui introduzida pelo meu pai, que foi introduzido pela família dele”, disse.

A cantora voltou a afirmar que se afastou das redes sociais porque estava doente, ao contrário do que dizem os boatos. “Não venham xingar a mim e minha equipe. Descobri que a fonte que criou essa – não tenho palavras para descrever – é um ser humano que não entendo por que o brasileiro dá palanque para ele”.

Anitta contou que, ao passar pelo ritual no passado, não pôde ter contato com o mundo exterior por vários dias. Na época, ela acabou sendo acusada de não se pronunciar sobre a vitória de Jair Bolsonaro.

Em seu desabafo, a cantora ainda afirmou que boatos como esse fazem mal para sua família, incluindo uma tia que sofre com esquizofrenia.

“Tenho uma tia que sofre de esquizofrenia e ela gosta muito de comprar jornal. No fim de ano, ela me dá os recortes de presente. Mas vocês sabiam que a cada notícia maluca ela liga para minha mãe em crise? Gente, tenham responsabilidade com as coisas que vão passando adiante. Minha família não é obrigada a ouvir xingamento por intolerância religiosa”, conluiu.

A assessoria de imprensa de Anitta também se pronunciou a respeito do assunto. “Devido às especulações na imprensa de que Anitta raspou seu cabelo para cumprir compromissos religiosos, viemos a público afirmar que a informação não é verdadeira”, diz a nota.

“A cantora, praticante do Candomblé, é uma “Ekedi” em sua religião. As Ekedis são suspensas para a iniciação, não precisando raspar a cabeça em sua preparação para servir aos Orixás”, prossegue o comunicado.

“Anitta repudia qualquer tipo de intolerância religiosa, seja ela qual for, e acredita que tais especulações retratam um Brasil ainda repleto de discriminação e preconceito religioso. Mais uma vez a bpmcom lamenta que a imprensa não cumpra sua obrigação para com a verdade e apure os fatos antes de publica-los”.

