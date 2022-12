Rio Grande do Sul Com alta nos casos de covid no RS, Gabinete de Crise reforça importância da vacinação e do uso de máscara

Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2022

Uma das principais recomendações é a utilização de máscaras em hospitais, postos de saúde e farmácias, assim como em ambientes fechados ou de baixa ventilação Foto: Rodrigo Ziebell / Palácio Piratini Assunto foi tema de reunião do governador (D) com equipe nesta quarta-feira. (Foto: Rodrigo Ziebell/Palácio Piratini) Foto: Rodrigo Ziebell / Palácio Piratini

A alta no número de casos positivos de covid pela sexta semana consecutiva no Rio Grande do Sul foi tema de reunião do Gabinete de Crise do governo gaúcho nesta quarta-feira (21). Na pauta estavam dados relativos à pandemia e o reforço à importância de ações preventivas contra o agravamento da situação, tais como avanço da vacinação e continuidade de protocolos sanitários como o uso da máscara.

A situação hospitalar no Estado é de aumento progressivo no número de internados, embora em ritmo inferior e patamar abaixo do verificado em outros momentos da pandemia.

Cerca de 6 milhões de gaúchos estão com esquema de imunização incompleto ou em atraso. Em termos proporcionais, pouco mais de 89% receberam ao menos uma dose, quase 83% apresentam esquema vacinal primário e 55% completaram a imunização básica (que inclui ao menos uma injeção de reforço).

“A pandemia arrefeceu mas não acabou. As aglomerações nas festas de fim de ano nos preocupam e, por isso, contamos com todos nessa conscientização pela importância da vacina e nos cuidados com a covid”, frisou o governador Ranolfo Vieira Júnior (em última participação no colegiado, pois seu mandato como chefe do Executivo termina em 1º de janeiro).

No que se refere à máscara, a recomendação tem como foco principal ambientes como hospitais, postos de saúde e farmácias, bem como espaços em geral fechados e de baixa ventilação, aglomerações (como veículos do transporte coletivo) e indivíduos com sintomas gripais.

Outro assunto trazido à discussão nesta quarta foi a subvariante “BQ.1” do coronavírus, que tem mostrado elevada capacidade de transmissão se comparada a outras sublinhagens que circulam no Brasil. Também se falou do aumento de casos na Europa, em decorrência de outra cepa, a “BF.7”.

Resumo semanal da pandemia no Estado

– Na semana, a média móvel de casos confirmados apresenta elevação de 30,4%. Com isso, a incidência semanal de casos no Estado é 309,5 casos por 100 mil habitantes.

– O número de internados suspeitos e confirmados aumentou em 49 na semana, sendo uma alta de 64 em leitos clínicos e uma redução de 15 em UTI.

– São 619 internados em leitos clínicos, suspeitos e confirmados, apresentando um aumento de 13% quando comparado à semana passada.

– Pacientes em UTIs (com suspeita ou confirmação de covid) é de 117, 8% a menos que na semana passada.

– O Estado registrou 57 óbitos pela doença na semana (média de 8,1 por dia), com alta de 23,9% em relação à média móvel de uma semana atrás.

– A taxa de ocupação de UTIs por pacientes adultos tem oscilado de 81 a 82% nos últimos dias.

Status da vacinação entre os gaúchos

– 89,1% pelo menos uma dose.

– 82,9% esquema vacinal primário.

– 55% esquema vacinal completo.

