Grêmio Gabriel Mec entra nos planos de Mano Menezes no Grêmio

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2025

Após se destacar pela Seleção Sub-17, Gabriel Mec intensifica os treinos com o elenco principal e pode ganhar minutos

Foto: Lucas Uebel/Grêmio
Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Após brilhar com a Seleção Brasileira Sub-17 em amistosos contra a Costa Rica, o jovem meia-atacante Gabriel Mec, de apenas 17 anos, voltou ao Grêmio e passou a treinar com o elenco principal no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre. Considerado uma das maiores promessas das categorias de base do Tricolor Gaúcho, Mec começa a ganhar espaço sob o olhar atento do técnico Mano Menezes.

Em entrevista coletiva após o empate sem gols contra o Ceará, Mano detalhou o plano de desenvolvimento para o atleta. Segundo o treinador, a comissão técnica está trabalhando para que Gabriel Mec atinja o nível físico e técnico exigido pela Série A.

“Ele é um menino. A compleição física dele não é tão avantajada como a do Riquelme, por exemplo, que suporta bem. Estamos trabalhando para que, daqui a pouco, possamos utilizá-lo”, explicou Mano Menezes.

Mano também revelou como pretende encaixar Gabriel Mec no esquema tático do Grêmio. A ideia é utilizá-lo como um jogador de beirada que se movimenta para o centro, atuando como um segundo meia — uma peça que pode trazer mais organização e construção ao jogo gremista.

“Talvez um jogador mais de beirada, para vir para dentro como um segundo meia. Para não termos dois jogadores tão verticais nas duas beiradas e sim mais jogo organizado”, detalhou o técnico.

Até o momento, Gabriel Mec soma apenas 35 minutos em campo pelo time principal, todos sob o comando de Gustavo Quinteros no Campeonato Gaúcho. Uma fratura no tornozelo direito, sofrida em março durante a preparação para o Sul-Americano Sub-17, atrasou sua evolução. Agora recuperado, o jovem volta a ser observado de perto.

Com talento e personalidade, Gabriel Mec pode ser a peça que faltava para dar mais criatividade ao meio-campo gremista. E Mano Menezes parece disposto a lapidar essa joia com paciência e estratégia.

