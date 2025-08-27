Sexta-feira, 29 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2025
Dos cinco compromissos seguintes, quatro serão realizados em Porto AlegreFoto: Ricardo Duarte/Internacional
A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou a tabela detalhada das rodadas 23 a 27 do Campeonato Brasileiro, e o Inter já conhece os compromissos que terá pela frente após a pausa para a Data Fifa, entre os dias 1º e 9 de setembro. A sequência inclui clássicos, confrontos diretos e jogos em casa que podem ser cruciais para a recuperação do Colorado na competição.
O clube gaúcho inicia a nova fase do campeonato com uma difícil visita ao Palmeiras, no Allianz Parque, e depois encara o Grêmio no clássico Gre-Nal, marcado para o dia 21 de setembro, logo após o feriado da Revolução Farroupilha.
Confira a agenda completa:
|Rodada
|Data
|Dia
|Horário
|Adversário
|Local
|23ª
|13/09
|Sábado
|18h30
|Palmeiras
|Allianz Parque
|24ª
|21/09
|Domingo
|17h30
|Grêmio
|Beira-Rio
|25ª
|27/09
|Sábado
|18h30
|Juventude
|Alfredo Jaconi
|26ª
|01/10
|Quarta
|19h30
|Corinthians
|Beira-Rio
|27ª
|04/10
|Sábado
|18h30
|Botafogo
|Beira-Rio
Quatro dos cinco próximos jogos serão disputados em Porto Alegre, sendo três deles no Beira-Rio, o que pode favorecer o Inter na busca por pontos importantes.
A antecipação do encerramento do Brasileirão, marcada para o dia 7 de dezembro, tem como objetivo evitar conflitos de datas com a possível participação de clubes brasileiros na Copa Intercontinental da FIFA, que será realizada no fim do ano.
Com isso, cada rodada ganha ainda mais peso, e o Inter precisa aproveitar o fator casa para se recuperar na tabela e manter viva a esperança de uma vaga internacional.