Sexta-feira, 29 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Inter Sequência de jogos pode ser decisiva para o futuro do Inter

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2025

Dos cinco compromissos seguintes, quatro serão realizados em Porto Alegre

Foto: Ricardo Duarte/Internacional
Dos cinco compromissos seguintes, quatro serão realizados em Porto Alegre. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou a tabela detalhada das rodadas 23 a 27 do Campeonato Brasileiro, e o Inter já conhece os compromissos que terá pela frente após a pausa para a Data Fifa, entre os dias 1º e 9 de setembro. A sequência inclui clássicos, confrontos diretos e jogos em casa que podem ser cruciais para a recuperação do Colorado na competição.

O clube gaúcho inicia a nova fase do campeonato com uma difícil visita ao Palmeiras, no Allianz Parque, e depois encara o Grêmio no clássico Gre-Nal, marcado para o dia 21 de setembro, logo após o feriado da Revolução Farroupilha.

Confira a agenda completa:

Rodada Data Dia Horário Adversário Local
23ª 13/09 Sábado 18h30 Palmeiras Allianz Parque
24ª 21/09 Domingo 17h30 Grêmio Beira-Rio
25ª 27/09 Sábado 18h30 Juventude Alfredo Jaconi
26ª 01/10 Quarta 19h30 Corinthians Beira-Rio
27ª 04/10 Sábado 18h30 Botafogo Beira-Rio

Quatro dos cinco próximos jogos serão disputados em Porto Alegre, sendo três deles no Beira-Rio, o que pode favorecer o Inter na busca por pontos importantes.

A antecipação do encerramento do Brasileirão, marcada para o dia 7 de dezembro, tem como objetivo evitar conflitos de datas com a possível participação de clubes brasileiros na Copa Intercontinental da FIFA, que será realizada no fim do ano.

Com isso, cada rodada ganha ainda mais peso, e o Inter precisa aproveitar o fator casa para se recuperar na tabela e manter viva a esperança de uma vaga internacional.

