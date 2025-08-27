Sexta-feira, 29 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Inter Inter sofre nova saída de atleta que chegou nesta temporada

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2025

Ronaldo está deixando o Inter rumo ao Athletico Paranaense, seguindo o mesmo caminho de outros três atletas que já se despediram do clube em 2025

Foto: Ricardo Duarte/Internacional
Ronaldo está deixando o Inter rumo ao Athletico Paranaense, seguindo o mesmo caminho de outros três atletas que já se despediram do clube em 2025. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Contratado no início da temporada a pedido do técnico Roger Machado, o volante Ronaldo está deixando o Inter para reforçar o Athletico Paranaense, que disputa a Série B.

Ele se junta a outros nomes que chegaram ao Beira-Rio em 2025 e já se despediram: Diego Rosa, emprestado ao Apoel, do Chipre, e Ramon, cedido ao Vitória, da Bahia. Além deles, o atacante Lucca também está de saída, retornando ao Ceará, clube onde foi revelado.

Ronaldo tinha contrato com o Inter até dezembro de 2026 e disputou 29 partidas com a camisa colorada. Foi contratado como reposição para Fernando, mas não conseguiu se firmar. Quando o camisa 5 sofreu lesão, a vaga acabou ficando com Thiago Maia, que assumiu a titularidade.

O volante também ficou marcado por uma falha decisiva na eliminação do Inter para o Fluminense, nas oitavas de final da Copa do Brasil. Apesar disso, o técnico Odair Hellmann solicitou sua contratação para reforçar o Athletico-PR, que atualmente ocupa a 12ª posição na Série B — a apenas seis pontos de distância tanto do G4 quanto da zona de rebaixamento.

Outras saídas recentes

Ramon foi o primeiro a deixar o clube. Com contrato até 2027, o lateral-esquerdo foi emprestado ao Vitória mesmo sem um reserva imediato para Bernabei, atual titular. O anúncio oficial foi feito em 2 de agosto, e o jogador já está integrado ao elenco baiano.

Diego Rosa, emprestado pelo Bahia, não conseguiu se firmar no Inter e foi encaminhado ao Apoel, do Chipre. No primeiro jogo da liga cipriota, entrou aos 90 minutos no lugar de Marcius Corbu, autor de um dos gols da vitória.

Lucca, atacante revelado pelo Ceará, também está de saída. Após passagem pelas categorias de base do Inter e 72 jogos como profissional, o jogador retorna ao clube nordestino em busca de mais oportunidades. A negociação foi confirmada na última semana.

Para recompor o setor de volantes, o Inter conta com  a contratação de Richard, que atuava no Alanyaspor, da Turquia, desde de 2023. O jogador de 31 anos assinou contrato até o fim de 2026 e chega como alternativa para disputar posição com Thiago Maia, Luis Otávio e Bruno Henrique.

