Gabriel Medina anuncia volta ao circuito mundial de surfe: "Sinto que estou 100%"

22 de abril de 2022

Medina falou do afastamento para tratar a saúde mental. (Foto: Reprodução/Instagram)

Depois de ficar fora das 5 primeiras etapas da Liga Mundial de Surfe (WSL) para tratar da sua saúde mental, o surfista Gabriel Medina anunciou que está pronto para voltar ao circuito a partir da sexta prova da temporada. Em entrevista ao Esporte Espetacular, o tricampeão anunciou que vai estar em ação na competição de G-Land, na Indonésia, que começa no dia 28 de maio.

“Estou motivado. Estou com a minha rotina de volta, de atleta, de acordar cedo, alimentar bem. Voltou tudo ao normal. Vamos nessa. Estou indo para a Indonésia, é uma etapa nova em G-Land. Isso me deixa ainda mais motivado”, disse Medina.

O atleta recebeu a equipe em sua casa em Maresias-SP, em meio à preparação para retornar às competições. O surfista também falou do momento conturbado da vida pessoal, da separação da modelo Yasmin Brunet e da relação com sua mãe e com seu padrasto.

“Estou melhor. Fico feliz de estar me reencontrando. Aprendi bastante durante esse tempo que eu me afastei das competições, e eu sinto que estou 100%. Por isso que estou anunciando a minha volta. Estou animado, com saudades de competir, de viajar, naquele ambiente que eu vejo todos os meus amigos ali”, explicou o brasileiro.

Apesar do longo tempo fora das competições, o paulista de 28 anos mostrou que está surfando em alto nível. Essa semana, ele publicou imagens dos treinos em Maresias, pegando tubos e acertando grandes aéreos.

Lembrando que, para oficializar sua volta ao circuito, Medina ainda precisa de um wildcard da WSL para disputar a segunda metade da temporada, uma vez que o tricampeão mundial não teria pontos para ficar entre os 22 melhores que permanecerão na elite a partir de G-land. O corte já programado pelo campeonato acontece justamente após a quinta etapa, Margaret River, que começa neste sábado (23).

Fim do casamento com Yasmin Brunet

O surfista anunciou a pausa na carreira em 24 de janeiro. Três dias depois veio a divulgação do término do casamento com a modelo Yasmin Brunet. Eles começaram a se relacionar em 2020, casaram no final daquele ano e estiveram juntos até janeiro de 2022.

De acordo com a apuração da coluna ‘Olhar Olímpico’, foi Medina quem optou pelo término. Ele estava devastado pelo fim da relação quando decidiu por não participar da primeira etapa do Circuito Mundial de Surfe de 2022. No dia seguinte ao anúncio, Brunet fez um post de apoio no Instagram.

No entanto, a mensagem da ex-esposa não continha nenhum trecho de amor. O tricampeão mundial comentou a publicação com o verbo no passado, dando indícios da separação: “Você foi um anjo da minha vida”.

A relação entre eles foi marcada por atrito familiar e alfinetadas. O casamento foi realizado no Havaí, em uma cerimônia particular, sem o conhecimento dos pais de Medina. Antes do matrimônio, uma viagem em família tinha

escancarado as diferenças entre Yasmin e Simone, mãe de Medina. Enquanto estava com Brunet, Medina trocou seu técnico, o padrasto Charles, ficou em quarto nas Olimpíadas de Tóquio e conquistou seu terceiro título mundial.

