Esporte Gabriel Medina denuncia torcedores do Atlético de Madrid após ataques racistas ao brasileiro Vinícius Junior

Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











"Nojento de quanto racistas são esses caras da torcida! Nunca presenciei isso de perto. É assustador que existe gente assim", disse o medalhista olímpico pelo Instagram Foto: Reprodução/Instagram (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O atleta Gabriel Medida esteve presente na partida entre Atlético de Madrid e Real Madrid no último domingo (29). Após a partida, o surfista denunciou através de suas redes sociais, os ataques racistas que presenciou vindo da torcida do Atlético para o brasileiro Vinicius Junior.

“Nojento de quanto racistas são esses caras da torcida! Nunca presenciei isso de perto. É assustador que existe gente assim”, disse o medalhista olímpico pelo Instagram.

Antes do jogo entre os espanhóis, viralizou um vídeo dos “ultras” do Atlético de Madrid onde ensinavam a torcida uma maneira de burlar o sistema de reconhecimento de torcedores para poderem proferir insultos a Vini Jr sem serem identificados e denunciados.

A partida terminou em 1 a 1 e após o primeiro gol do jogo, que saiu para o lado Merengue, o jogo precisou ser paralisado por ataques de objetos em direção do campo, principalmente no goleiro Courtois, ex-jogador do Atlético de Madrid.

Não é a primeira vez que Vinicius tem problemas com os torcedores do Atlético de Madrid, o primeiro caso aconteceu em setembro de 2022, no clássico que ocorreu no Estádio Monumental.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/gabriel-medina-denuncia-torcedores-do-atletico-de-madrid-apos-ataques-racistas-ao-brasileiro-vinicius-junior/

Gabriel Medina denuncia torcedores do Atlético de Madrid após ataques racistas ao brasileiro Vinícius Junior

2024-09-30