Flamengo anuncia a demissão do técnico Tite

30 de setembro de 2024

Mesmo com vitória, Tite é demitido após partida contra o Athletico-PR. (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O Flamengo anunciou nessa segunda-feira (30) que o técnico Tite não está mais no comando do rubro-negro. O ex-jogador do clube carioca Filipe Luís, que comandava no sub20, assume a equipe de maneira interina.

Durante partida entre Flamengo e Athletico-PR pelo Campeonato Brasileiro, a torcida vaiou o até então treinador do clube pedindo sua demissão mesmo após vitória por 1 a 0. Grande parte desse apelo da torcida veio após a eliminação do rubro-negro da Copa Libertadores para o Peñarol, na última semana.

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que o técnico Tite e sua comissão técnica não comandam mais o elenco rubro-negro. A direção agradece aos profissionais e deseja sorte na continuidade de suas carreiras. Filipe Luís assume a equipe interinamente”, diz clube em nota oficial.

O Flamengo enfrenta o Corinthians na próxima quarta-feira (2), às 21:45. O Maracanã será o palco desta primeira partida. O jogo de volta ocorre na Neo Química Arena, no dia 20 de outubro, às 16h.

No Campeonato Brasileiro, o Flamengo volta a campo no próximo sábado (5) contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, às 19h. Os cariocas estão na quarta posição na tabela com 48 pontos.

Flamengo anuncia a demissão do técnico Tite

