Inter Gabriel Mercado pode voltar a ser titular pelo Inter

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2025

A ausência de Vitão abre espaço para Mercado, que concorre com Clayton e Juninho pela titularidade na defesa colorada. Foto: Ricardo Duarte/Internacional A ausência de Vitão abre espaço para Mercado, que concorre com Clayton e Juninho pela titularidade na defesa colorada. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

A espera está próxima do fim. Após dez meses entre cirurgia, reabilitação e retreinamento, Gabriel Mercado está prestes a reencontrar o campo como titular do Inter. Neste domingo (27), diante do Vasco, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, o zagueiro argentino de 38 anos surge como o principal candidato para ocupar a vaga de Vitão, suspenso por acúmulo de cartões amarelos.

Mercado não joga desde 22 de setembro de 2024, quando sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em partida contra o São Paulo, no Morumbis. O diagnóstico levou à cirurgia reconstrutiva e a um delicado processo de recuperação, que incluiu fisioterapia, retreinamento funcional e readaptação física e tática.

Nas últimas semanas, o defensor demonstrou evolução nos treinos e participou de um jogo-treino contra o Sindicato dos Atletas, onde atuou durante toda a atividade e chegou a marcar um gol. Seu desempenho indicou que está clinicamente liberado e pronto para encarar uma nova sequência de partidas.

Com Vitão fora por suspensão, o técnico Roger Machado tem três opções para compor a zaga ao lado de Victor Gabriel. Além de Mercado, figuram na lista Clayton Sampaio e Juninho. No entanto, Clayton ainda não se firmou e teve atuação apagada contra o Vitória, enquanto Juninho é canhoto — mesma característica de Victor — o que pode desequilibrar o perfil da defesa. Mercado, por sua experiência e domínio de posicionamento, aparece como solução natural e mais compatível ao modelo defensivo desejado por Roger.

Apesar de já ter sido relacionado nas últimas três partidas — contra Vitória, Ceará e Santos — o camisa 25 não saiu do banco. Agora, a possibilidade de começar entre os titulares representa não apenas um marco pessoal, mas também uma chance de reafirmar sua relevância no grupo em meio à temporada.

