Inter Gabriel rompe os ligamentos do joelho direito, passará por cirurgia e fica fora do Inter por oito meses

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2022

A lesão do camisa 23 ocorreu no final da partida Foto: Tomás Hammes/Inter (Foto: Tomás Hammes/Inter) Foto: Tomás Hammes/Inter

Gabriel está fora do restante da temporada do Inter. O volante, após passar por exames no início da noite de sábado (01), teve constatado o rompimento dos ligamentos do joelho direito. Precisará ser operado e tem a previsão de afastamento dos gramados por oito meses.

A lesão do camisa 23 ocorreu no final da partida. Aos 45 minutos do segundo tempo, Gabriel apresentou o problema após uma disputa de bola com Lucas Pires. Precisou ser retirado de campo com a maca.

O jogador de 30 anos tirou a caneleira logo do local e começou a chorar. Ao chegar ao banco de reservas, Gabriel precisou ser auxiliado por Taison porque não conseguia colocar o pé no chão e sentou decepcionado.

Como o Inter já tinha feito as cinco substituições, acabou a partida com um jogador a menos. Ainda assim, sustentou a vitória por 1 a 0 sobre o Santos no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Sem Gabriel, Liziero desponta como o favorito para ser o primeiro volante no restante da temporada. O camisa 5 entrou na partida, mas no lugar de Johnny. O americano, aliás, também está fora do duelo com o Flamengo, em razão de ter levado o terceiro cartão amarelo.

O Inter ocupa a vice-liderança do Brasileirão com 53 pontos.

