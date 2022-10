Inter Gurias do Inter vencem por 4 a 0 o Flamengo de São Pedro na estreia do Gauchão

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2022

Os gols do Inter foram marcados por Fabi Simões, Lelê e Juliana Foto: João Callegari/Inter João Callegari/Inter Foto: João Callegari/Inter

Em partida da terceira rodada da segunda fase do Gauchão, as Gurias Coloradas venceram o Flamengo de São Pedro por 4 a 0 nesta tarde de sábado (01). Os gols do Inter foram marcados por Fabi Simões (2x), Lelê e Juliana. Na próxima quarta-feira (05), o Inter tem um clássico Gre-Nal pela frente. O clássico será disputado no Sesc Protásio Alves, às 19h30.

O primeiro tempo começou muito movimentado, com o Inter pressionando a saída de bola adversária e chegando com perigo nas bolas paradas. Antes dos 10 minutos de confronto, Juliana recebeu na entrada da área e finalizou no ângulo para marcar um gol espetacular, seu primeiro gol após lesão LCA que lhe afastou de boa parte da temporada passada.

Após o primeiro gol, as Gurias se soltaram e conseguiram jogar um ótimo futebol. Depois de lançamento longo, Fabi Simões ficou frente a frente com a goleira adversária e, de perna direita, só colocou na bochecha da rede, marcando pela segunda vez na temporada 2022.

Antes da fase final da primeira etapa, Fabi recebeu outro grande passe, mas a arqueira do Flamengo parou a atacante colorada com pênalti. A própria camisa sete assumiu a responsabilidade e bateu cruzado.

Às vésperas do intervalo, Isabela fugiu em profundidade e cruzou de primeira para Lelê. Na segunda trave, a centroavante só teve o trabalho de empurrar para o fundo do gol e fechar o placar da tarde de sábado.

Na etapa complementar, o técnico Mauricio Salgado promoveu mudanças na equipe titular, colocando atletas jovens para ganhar minutagem no time principal. O Inter atuou bem e teve grandes chances de gol, mas acabou não convertendo em bola na rede. Kamile chutou uma bola no travessão, e Priscila e Mileninha tiraram tinta da trave adversária duas vezes no segundo tempo.

Com o resultado, as Gurias se colocam na terceira colocação do Estadual, atrás de Grêmio e Juventude. O time de Caxias do Sul tem dois jogos a mais que o Colorado, enquanto o próximo adversário do Inter jogou uma partida a mais que o Internacional.

