Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2021

Deputado em segundo mandato, emedebista também é veterinário. (Foto: Joel-Vargas/AL-RS)

Em solenidade na manhã desta quarta-feira (3), o deputado estadual Gabriel Souza (MDB), 37 anos, tomou posse como presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul em 2021. Natural de Tramandaí (Litoral Norte), veterinário, empresário e parlamentar em segundo mandato, ele substitui Ernani Polo (PP) no comando da Casa.

A cerimônia foi realizada sob formato híbrido, devido às diretrizes de prevenção ao coronavírus: diferente do que vinha acontecendo nos últimos anos, desta vez o Plenário do Parlamento, no Centro Histórico de Porto Alegre, recebeu um número reduzido de convidados, incluindo o governador Eduardo Leite e outras autoridades.

O novo presidente prometeu uma Assembleia Legislativa mais dinâmica, participativa, digital e atenta às mudanças sociais. Ele ressaltou que abrirá novos meios de comunicação e participação da comunidade, por meio de suas plataformas on-line, e ficará mais vigilante nas discussões que interessam à sociedade.

“Assumo a presidência de um poder que não me pertence, que não nos pertence, caros colegas deputados”, discursou o novo comandante da Casa ao assumir o cargo. “O Parlamento pertence à sociedade e é justamente nisso que reside a sua maior riqueza e seu maior desafio. A vida social, seus anseios, demandas, diversidade e contradições aqui precisam encontrar eco e fazer morada.”

Ainda de acordo com o emedebista, o Parlamento “é a casa do povo, sentado no Plenário através de seus representantes e que precisa ser representado, de verdade, no seu tempo, com a sua velocidade, suas dores e o seu olhar, não com instituições encasteladas, políticos isolados, redomas corporativas, ideologias cegas ou burocracias mofadas”.

Como deputado estadual, Gabriel Souza é autor de leis ligadas a pautas como proteção animal, educação, segurança e bem-estar. Ele defende a redução do tamanho do poder público na economia, entendendo que o caminho é a construção de um “Estado necessário”, que priorize os serviços essenciais – saúde, segurança, educação e infraestrutura. Durante a gestão de José Ivo Sartori (2015-2018) no Palácio Piratini, ele foi o líder do governo na Casa.

Antes de conquistar a sua primeira legislatura por meio das urnas, em 2014, ele foi líder estudantil, presidente da Juventude do MDB no Rio Grande do Sul e no Brasil, além de integrante do Conselho Nacional de Juventude no governo federal. Também foi secretário municipal de Planejamento de Tramandaí e secretário-geral da Associação dos Veterinários do Litoral Norte.

Mesa Diretora

Também nesta quarta-feira, foi definida a composição da Mesa Diretora do Parlamento gaúcho para 2021, terceiro ano da 55ª legislatura. A lista, encabeçada pelo próprio presidente da Assembleia, é complementada pelos seguintes deputados estaduais:

– Primeiro vice-presidente: Kelly Moraes (PTB);

– Segundo vice-presidente: Luiz Marenco (PDT);

– Primeiro secretário: Valdeci Oliveira (PT);

– Segundo secretário: Ernani Polo (PP);

– Terceiro secretário: Franciane Bayer (PSB);

– Quarta secretária: Zilá Breitenbach (PSDB).

(Marcello Campos)

