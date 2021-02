Rio Grande do Sul Gabriel Souza toma posse nesta quarta-feira como novo presidente da Assembleia Legislativa gaúcha

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2021

Emedebista substitui Ernani Polo (PP) no comendo da Casa. (Foto: Divulgação/MDB)

Nesta quarta-feira (3), o deputado estadual Gabriel Souza (MDB), 37 anos, toma posse como novo presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul em 2021. Veterinário e parlamentar em segundo mandato, ele é natural de Tramandaí (Litoral Norte) e substitui Ernani Polo (PP) no comando da Casa.

