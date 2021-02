Futebol Com nove vitórias seguidas no Brasileirão, o Inter quebrou o recorde do Flamengo de Jorge Jesus

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2021

Abel Braga está em sua sétima passagem pelo clube. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Ao bater o Bragantino-SP por 2 a 1 no último domingo (31), o Inter alcançou um recorde no Campeonato Brasileiro da era dos pontos corridos: nove vitórias consecutivas. Dessa forma, os comandados por Abel Braga (em sua sétima passagem pelo clube) superaram o Flamengo de Jorge Jesus, que empilhou uma sequência de oito resultados positivos no torneio de 2019.

Naquela temporada, em que conquistou o torneio, o Rubronegro carioca conseguiu vitórias seguidas entre as rodas 14 e 21. As vítimas foram Grêmio, Vasco, Ceará, Palmeiras, Avaí, Santos, Cruzeiro e Internacional.

Agora, o Colorado, além da sequência de nove vitórias seguidas, tem a marca de não ter perdido em 2021. Os triunfos vieram contra Botafogo, ainda em 2020, Palmeiras, Bahia, Ceará, Bahia, Fortaleza, São Paulo, Grêmio e Red Bull Bragantino.

O Inter está a um sucesso de igualar o vitorioso São Paulo de 2002, que venceu dez duelos seguidos, em tempos nos quais o Brasileirão não era disputado por pontos corridos, e sim pelo sistema de “mata-mata”. Também está a apenas duas vitórias de se igualar ao icônico Guarani-SP, campeão de 1978. O clube gaúcho, aliás, seria tricampeão invicto em 1979, após levantar o caneco em 1975 e 1976.

Situação

No topo da tabela (65 pontos) e perseguido de perto pelo próprio Flamengo (61), o Inter volta a campo às 21h desta quinta-feira (4), contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba. Depois, faltarão apenas quatro rodadas para o final da competição.

