Por Redação O Sul | 26 de abril de 2020

Gabriela Pugliesi em festa com amigos na quarentena. Foto: Reprodução/Instagram Gabriela Pugliesi em festa com amigos na quarentena. (Fotos: reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Contrariando todas as recomendações das autoridades sanitárias para evitar a disseminação do coronavírus, Gabriela Pugliesi furou a quarentena e se reuniu com amigos no último sábado (25). Após críticas, as fotos publicadas nas redes sociais foram apagadas.

Entre os convidados do encontro estavam Mariana Saad, Bárbara Brunca, Erasmo Viana, o ex-BBB Jonas Sulzbach e Mari Gonzalez, recém-saída do “BBB20”.

“Pelos Stories, dá pra ver que está acontecendo uma aglomeração básica, vai espalhar mais coronavírus por São Paulo… O casamento da irmã foi pouco”, comentou uma seguidora na publicação mais recente de Pugliesi.

O casamento citado foi o da influenciadora Marcela Minelli, realizado em março deste ano. A própria Gabriela contraiu Covid-19 na ocasião, além da cantora Preta Gil e da atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme.

“Que adianta gravar videozinho contando sua ‘rotina’, e a primeira oportunidade que tem junta os 20 nego dos amigos em casa? Qual a dificuldade de entender que é cada um na sua? Pegar coronavírus pela primeira vez não bastou? Pede respeito e sentimentos bons aos outros e espalha que a vida é mara, mas não sabe oferecer o mesmo? Cadê a sensatez?”, cobrou outra seguidora.

Uma terceira ainda lembrou a responsabilidade de Gabriela, que dá exemplo para 4,5 milhões de seguidores. “E a quarentena? Irresponsabilidade fazer festinha e ficar postando ainda, uma influenciadora que fala de bem-estar e saúde, ainda por cima, pqp”, ressaltou.

Com a repercussão negativa, Gabriela, que também já foi criticada por fazer um “agradecimento ao coronavírus” em outra ocasião, gravou um vídeo se desculpando por sua atitude.

“Ontem eu juntei meia dúzia de amigos aqui em casa, a gente pediu comida, a gente bebeu. Eu postei falei besteira. Estou extremamente arrependida, tô mal comigo mesma. Fui irresponsável, imatura e, mais uma vez, queria pedir desculpas. Eu errei, porque não é pra juntar gente em casa, sei que tem pessoas passando dificuldade. Porque é ofensivo, não ajuda ninguém nesse momento. A quarentena tá difícil pra mim, mas eu sei que tá muito mais difícil pra outras pessoas. E eu, que me proponho sempre a falar como a vida pode ser maravilhosa, tenho que ter responsabilidade sobre o que eu faço, posto e falo. Mais uma vez, eu queria pedir desculpas do fundo do meu coração”, afirmou.

Na seção de comentários, a humorista e apresentadora Tatá Werneck reforçou a bronca e chamou a atenção para a necessidade do distanciamento social para evitar o agravamento da crise, que já matou mais de 4 mil pessoas no Brasil.

