26 de abril de 2020

Carolina mora em Miami. Foto: Reprodução/Instagram Carolina mora em Miami. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Carolina Dieckmann vive em Miami, nos Estados Unidos, e teve a ideia de produzir máscaras para se proteger da pandemia do coronavírus e ajudar o próximo. Ela e uma vizinha, também brasileira, resolveram confeccionar o item porque já não encontravam mais o acessório à venda.

“No começo desta pandemia, muitos especialistas diziam que quem não estivesse doente, não tinha necessidade de usar máscaras. Então, não me preocupei em comprá-las. De repente, começaram a noticiar que era melhor todo mundo usar máscaras mesmo. Daí acabaram os estoques de máscaras em todos os lugares. Vendo posts de como fazer máscaras caseiras, pensamos em fazer as nossas. Cortamos os lençóis 100% algodão que tínhamos em casa e começamos a costurar as nossas próprias máscaras. Nisso veio a ideia de doá-las também para as pessoas, que assim como a gente, não tinham conseguido comprá-las”, contou a atriz, em entrevista para a “Quem”.

Até o momento, cem máscaras foram produzidas e serão doadas para duas instituições que cuidam de idosos e mães em situações de vulnerabilidade. Além de costurar algumas peças, Carol ficou responsável por fazer os desenhos e escrever frases motivacionais nos acessórios.

