26 de abril de 2020

Ben Affleck com a família, todos protegidos. Foto: Reprodução Ben Affleck com a família, todos protegidos. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Ainda é cedo para dizer quando as coisas voltarão ao normal. O coronavírus continua sendo um problema de saúde global e por isso todo o cuidado é necessário para evitar a propagação da doença. Felizmente, várias celebridades estão conscientes da importância do isolamento social e do uso de máscaras (quando precisam sair de casa) para se protegerem da Covid-19.

Entre as celebridades estão a cantora Miley Cyrus e o ator Ben Affleck. Agora, eles acabam ganhando uma privacidade que nunca haviam pensado em ter.

