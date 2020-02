Celebridades Gaby Amarantos mostra curvas avantajadas em foto no Pará

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2020

Gaby Amarantos aparece com o bumbum avantajado à mostra ao posar a bordo de biquíni fio-dental. Foto: Reprodução/Instagram Gaby Amarantos aparece com o bumbum avantajado à mostra ao posar a bordo de biquíni fio-dental. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

A cantora Gaby Amarantos surpreendeu seus seguidores ao exibir sua beleza natural em foto totalmente sem retoques. A musa empinou o bumbum poderoso ao surgir só de biquíni fio-dental. O clique é dos bastidores do mais recente clipe da estrela paraense.

O tamanho dos atributos da cantora deixou os fãs perplexos. “É montagem?”, quis saber um. “Arrasou, corpo real”, elogiou outro.

Aos completar 40 anos, Gaby Amarantos refletiu sobre sua autoestima.

“Agora posso dizer que sou uma mulher de 40 anos com muito orgulho. Tô inteira, de corpo livre e peito aberto para tudo de incrível que Deus tem a me oferecer, e me sinto melhor agora (sem desmerecer) do que quando eu tinha 20 e era cheia de inseguranças e, mesmo que eu ainda as tenha, hoje consigo entender que elas fazer parte da jornada”, disse.

Em seu último trabalho, em parceria com Duda Beat, a cantora lançou a música e clipe de “Xanalá”, e revelou que irá fazer mais parcerias com a cantora pernambucana. “Assim que eu vi Duda chegando e todos admirando-a, eu fiquei muito feliz. Eu fico até emocionada porque me identifico com ela. Ela me lembra muito do meu inicio, sabe. Ela é exuberante e usa figurinos extravagantes como eu“, contou ela.

Jojô Toddynho

Jojo Todynho surpreendeu ao mostrar que está de novo visual. A cantora aproveitou o calor da Bahia deste sábado (1º) para estrear seus novos cabelos ruivos na praia, enquanto exibia também seu corpaço.

Acontece que a cantora quis dar uma mudada, uma repaginada em sua aparência, e para isso, ela usou um método mais fácil, que são as laces – um tipo de peruca, mas com acabamento mais natural. Na água do mar, ela esbanjou seu corpo num biquíni mínimo e bem apertadinho.

Voltar Todas de Celebridades

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário