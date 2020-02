Celebridades Maiara posa de lingerie para namorado: “Vem, Fernando?”

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2020

Maiara está em Londres e mandou foto sensual. Foto: Reprodução/Instagram Maiara está em Londres e mandou foto sensual para o namorado. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Em Londres, Maiara publicou uma foto sensual usando apenas lingerie preta dedicada ao seu namorado, o cantor Fernando Zor. “Vem Fernando?”, escreveu a irmã de Maraísa na foto.

Em entrevista exclusiva ao “A Tarde É Sua”, Maraisa e Fernando Zor falaram sobre a possibilidade da primeira gestação do casal. “Fui lá no ginecologista e falei que quero gêmeos. Ano que vem tem que sair o casamento logo para eu poder fazer esses meninos logo. Já tem as duas gêmeas e agora tem que ter os dois gêmeos”, disparou a cantora.

Em seguida, o parceiro sertanejo de Sorocaba brincou ao sair de fininho da entrevista, mas completou: “Isso daí a gente vai ver, mas acho legal. A possibilidade é grande”.

Durante as festas do final de ano, o casal teve um desentendimento e pararam de se seguirem nas redes sociais. Até o momento, nem os artistas e nem a assessoria de imprensa do casal confirmou o término (ou não) do relacionamento.

Distância

Maiara embarcou para uma turnê na Europa com a irmã, Maraisa, e, mesmo de longe, segue em contato com o namorado Fernando Zor. O casal, reconciliado desde o começo deste ano, se falou por chamada de vídeo no celular e a sertaneja deu uma “bronca”. “Fernando, vai tomar banho e dormir agora! Agora. Agora, viu”, esbravejou a artista, que se surpreendeu com o aerolook da gêmea em viagem. Na legenda, ele se divertiu com a reação da namorada: “Essa baixinha está do outro lado do mundo e me mandando”. Depois, ele mostrou uma foto da cantora feliz. “O sorriso que mudou a minha vida”, acrescentou.

