Geral Ganhador de Mega-Sena tem prisão decretada por não pagar pensão alimentícia em Santa Catarina

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Após a vitória no sorteio milionário há 20 anos, o indivíduo chegou a disputar por um período de seis anos o prêmio com outro homem na Justiça. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O TJ-SC (Tribunal de Justiça de Santa Catarina) determinou a prisão de um homem, que venceu um concurso da Mega-Sena em 2001, por não pagar pensão alimentícia no valor de R$ 160 mil. Segundo a decisão do juiz Flávio Luís Dell’Antonio, titular da comarca de Tangará (SC), ele não poderá ser solto enquanto não pagar a quantia de três parcelas atrasadas até junho, além das vencidas posteriormente. O cálculo feito pela Justiça inclui juros e correção monetária.

Após a vitória no sorteio milionário há 20 anos, o indivíduo chegou a disputar por um período de seis anos o prêmio com outro homem na Justiça. Em 2007, eles entraram em acordo e dividiram entre si R$ 27 milhões que, corrigido à época, ultrapassa R$ 40 milhões.

De acordo com o TJ-SC, o prazo da prisão é de 60 dias em regime fechado. O tribunal explicou que, considerando o avanço da vacinação contra covid-19 e melhoria nos quadros de risco de contágio, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) recentemente atualizou suas recomendações para os magistrados voltarem a decretar a prisão civil em regime fechado – e não mais em prisão domiciliar como ocorria devido à pandemia.

A falta de pagamento ou o atraso na pensão alimentícia podem resultar na negativação do nome em instituições financeiras de crédito e na prisão do devedor. O pagamento consiste em possibilitar ao beneficiário – que pode ser filho, cônjuge ou outro parente – necessidades básicas como alimentação, cuidado com a saúde, moradia, acesso à educação, transporte, vestuário, entre outras.

Último sorteio

Uma aposta de Uberlândia (MG) acertou as seis dezenas do concurso 2.430 da Mega-Sena, realizado na noite de sábado (20) no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. O apostador receberá R$ 39.690.444,50. Veja as dezenas sorteadas: 19 – 26 – 39 – 45 – 46 – 56

A quina teve 37 apostas vencedoras; cada uma levará R$ 96.493,78. A quadra teve 4.109 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 1.241,27. O próximo concurso (2.431) será nesta quarta (24). O prêmio é estimado em R$ 3 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 4,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa. As informações são do jornal O Globo e do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral