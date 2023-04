Inter “Ganhamos com a vitória mínima, mas foi merecida”, diz Alemão após marcar gol e garantir a vitória do Inter

Por Redação O Sul | 19 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Com o resultado, o Inter soma quatro pontos e está em primeiro lugar no Grupo B da Libertadores Foto: Ricardo Duarte/Inter Com o resultado, o Inter soma quatro pontos e está em primeiro lugar no Grupo B (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter venceu o Metropolitanos por 1 a 0 no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, nesta terça-feira (18) pela Libertadores. O gol foi marcado por Alemão nos minutos finais após uma recuperação no lado esquerdo do campo adversário. O centroavante destacou a atuação do Colorado e comemorou o trabalho em equipe.

O gol aconteceu aos 45 minutos do segundo tempo após receber de Lucca. O camisa 35 entende que o grupo se esforçou para buscar a vitória e sair com os primeiros três pontos no Grupo B. No momento, está em primeiro lugar.

“Nossa equipe se portou muito bem. Teve volume. Ganhamos com a vitória mínima, mas foi merecida. Poderia ter saído mais gols para nós. Tivemos muitas chances. Esfriar a cabeça e ver com o professor como ajustar. Agradeço pelo meu gol. Somos líderes”, disse Alemão.

Antes de fazer o gol, o Inter estava abusando de cruzamentos na grande área e errando as finalizações. As bolas foram defendidas por Schiavone para fora ou paravam na trave. Mesmo com o gol não entrando, o clube conseguiu ter paciência e achar o gol com o centroavante.

“Foi detalhe. Nossa equipe tem vários jogadores renomados, que sabem jogar com a pressão. Agradecer a Deus e continuar o trabalho”, disse o jogador.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/ganhamos-com-a-vitoria-minima-mas-foi-merecida-diz-alemao-apos-marcar-gol-e-garantir-a-vitoria-do-inter/

“Ganhamos com a vitória mínima, mas foi merecida”, diz Alemão após marcar gol e garantir a vitória do Inter

2023-04-19