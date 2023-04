Grêmio Paulo Caleffi, vice de futebol do Grêmio, descarta qualquer contratação até o fechamento da janela

Por Redação O Sul | 19 de abril de 2023

O clube não tem condições financeiras para fazer mais contratações nesta janela, segundo o dirigente

Paulo Caleffi, vice de futebol do Grêmio, concedeu entrevista nesta terça-feira (18) antes do treino no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre. O diretor gremista confirmou que nesta janela de transferências não tem condições do clube fazer novas contratações. A janela fecha no 20 de abril.

Os últimos jogadores contratados pelo clube foram Nathan e André Henrique. De acordo com Caleffi, o Grêmio não tem condições financeiras para fazer mais contratações nesta janela.

“Nesse momento, o Grêmio não tem condições de fazer contratações até o fechamento da janela. Qualquer movimento nesse sentido vai ficar para julho”, disse Caleffi.

Em março, o Grêmio liberou Thaciano, Thiago Santos e Gabriel Silva na intenção de diminuir um pouco o custo no departamento de futebol. Além disso, Lucas Leiva se aposentou devido a um problema no coração o que também diminuiu a folha de pagamento.

“Importante salientar que a partir dessa perspectiva da questão financeira conseguimos uma redução da folha de 15 %, mesmo com as contratações realizadas para que possibilite o Grêmio ter uma trajetória mais tranquila em 2023”, disse o vice de futebol

Desde o retorno para a Série A, o Grêmio contratou 13 atletas: Pepê, Reinaldo, Galdino, Bruno Uvini, Gustavinho, Carballo, Cristaldo, Suárez, Fábio, João Pedro, Vina, André Henrique e Nathan

