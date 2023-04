Economia Presidente do Banco Central diz que a inflação deve voltar a ganhar força no segundo semestre no Brasil

Por Redação O Sul | 19 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Presidente do Banco Central discursou em reunião com investidores em Londres, na Inglaterra Foto: Marcelo Camargo/Ag. Brasil Presidente do Banco Central discursou em reunião com investidores em Londres. (Foto: Marcelo Camargo/Ag. Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Ag. Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, participou nesta quarta-feira (19) de uma reunião com investidores em Londres, na Inglaterra, organizada pelo European Economics & Financial Centre. Em seu discurso, ele destacou que a recente crise mostrou que é possível haver um cenário diferente à frente quando se trata de bancos.

Campos Neto afirmou ainda que é necessário supervisionar os bancos com mais tecnologia. Disse ainda que o núcleo da inflação no Brasil está muito resiliente e, embora o dado cheio esteja caindo, o aumento de preços deve voltar a ganhar força no segundo semestre.

O presidente do BC calculou que a inflação geral deve ir a 3,5% em junho, e depois voltará a subir. Segundo ele, as expectativas de inflação para 2024 e 2025 subiram quase 1% desde dezembro, em parte devido ao pacote fiscal aprovado e ao fato de o governo falar em mudança na meta.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/presidente-do-banco-central-diz-que-a-inflacao-deve-voltar-a-ganhar-forca-no-segundo-semestre-no-brasil/

Presidente do Banco Central diz que a inflação deve voltar a ganhar força no segundo semestre no Brasil

2023-04-19