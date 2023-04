Polícia Mulher é presa com pistola e munições em Lajeado, no Vale do Taquari

Por Redação O Sul | 19 de abril de 2023

Ela viajava em um ônibus que fazia linha de Foz do Iguaçu a Porto Alegre Foto: PRF/Divulgação Foto: PRF/Divulgação

Na manhã desta quarta-feira (19), na BR-386, em Lajeado, no Vale do Taquari, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu uma mulher transportando uma pistola dentro de uma sacola. Ela viajava em um ônibus.

Os policiais realizavam operação de enfrentamento à criminalidade na rodovia quando abordaram um ônibus que fazia linha Foz do Iguaçu-Porto Alegre.

Durante a identificação dos ocupantes, os policiais viram que uma das passageiras tentou esconder uma sacola plástica embaixo de uma manta sobre o banco, instante em que verificaram o seu interior e encontraram uma pistola calibre 9 milímetros, quatro carregadores e seis munições.

A dona da sacola,de 19 anos, natural de Foz do Iguaçu/PR, não possuía antecedentes criminais e disse aos policiais que receberia 1.500 reais para fazer o transporte da arma de Foz do Iguaçu até Porto Alegre. Ela foi presa por tráfico internacional de arma de fogo e conduzida à polícia judiciária em Santa Cruz do Sul.

