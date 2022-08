Brasil Gasolina fica 14% mais barata nas bombas em julho

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











O barateamento da gasolina se deve à redução do ICMS pelos Estados, segundo levantamento. Foto: Marcelo Casal Jr./Agência Brasil O barateamento da gasolina se deve à redução do ICMS pelos Estados, segundo levantamento. (Foto: Marcelo Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcelo Casal Jr./Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O preço médio do litro da gasolina foi de R$ 6,50 nos postos de combustíveis do País em julho, uma queda de 14,01% em relação a junho. O etanol foi vendido a R$ 5,50 e ficou 8,34% mais barato em comparação ao mesmo período. Os dados foram divulgados hoje pela Ticket Log, que faz levantamento periódico dos preços (IPTL).

Todas as cinco regiões brasileiras tiveram redução no preço da gasolina. O maior recuo aconteceu no Sudeste, onde a queda foi de 18,01% e o preço médio ficou em R$ 6,18. A região Sul apresentou o litro mais barato do combustível: R$ 6,09, baixa de 15,3%. Apesar da redução de 11,94%, a gasolina mais cara está no Nordeste, onde o preço médio é de R$ 6,79.

O Piauí é o Estado que comercializa o litro do combustível com maior preço do País, a R$ 7,23. Já o Distrito Federal possui não só a gasolina mais barata, vendida a R$ 5,95, como teve a redução mais expressiva, de 23%. Nenhum dos Estados registrou alta para os combustíveis.

O barateamento da gasolina se deve à redução do ICMS pelos Estados, segundo o levantamento. No fim de junho, o presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei que fixa limite de 17% a 18% para a alíquota do tributo cobrado sobre combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte público.

“Com a redução da alíquota do ICMS, anunciada no início de julho, o preço da gasolina já registrava baixas de 5,46%, em relação a junho, nos primeiros dias do mês, segundo o levantamento da Ticket Log. No fechamento da primeira quinzena, o recuo no valor do combustível chegou a 10,22%. A queda de 4,93% para o preço da gasolina no repasse às refinarias, anunciada no último dia 19, também contribuiu para a redução de 14,01% acumulada no mês”, destaca Douglas Pina, Diretor-Geral de Mainstream da Divisão de Frota e Mobilidade da Edenred Brasil.

Diesel

Desde o dia 5 de agosto, o preço médio de diesel vendido pela Petrobras será reduzido em R$ 0,20 por litro, de R$ 5,61 para R$ 5,41. É uma queda de 3,56%. Esta é a primeira vez que o preço do produto é reduzido desde que o novo presidente da estatal, Caio Paes de Andrade, assumiu o comando da empresa. Desde maio do ano passado, o preço só era reajustado para cima.

O Palácio do Planalto e integrantes do governo federal, especialmente a Casa Civil, vinham pressionando a Petrobras para reduzir o preço do óleo diesel, de acordo com fontes do Executivo, após a empresa ter mexido nos valores da gasolina duas vezes. Nas últimas semanas, a cotação do petróleo no mercado internacional vem recuando, após forte alta no início do ano por causa da guerra na Ucrânia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil