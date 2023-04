Economia Gasolina mais cara: após 3 semanas, preço nos postos volta a subir

Por Redação O Sul | 10 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











A gasolina comum foi comercializada em média a R$ 5,50 o litro, o que representa uma alta de 0,36% frente aos R$ 5,48 da semana anterior. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O preço médio do litro da gasolina nos postos do país voltou a subir após três semanas seguidas de queda, mostram dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgados nesta segunda-feira (10). A pesquisa é referente à semana de 2 a 8 de abril.

A gasolina comum foi comercializada em média a R$ 5,50 o litro, o que representa uma alta de 0,36% frente aos R$ 5,48 da semana anterior, segundo os dados da ANP. O preço máximo do combustível encontrado nos postos foi de R$ 7,19.

Já o litro do etanol caiu pela quarta semana seguida: foi de R$ 3,89 para R$ 3,88. A queda no preço do combustível foi de 0,25%. O valor mais caro encontrado pela agência na semana foi de R$ 6,59.

O preço médio do diesel, por sua vez, chegou à sétima queda consecutiva: foi de R$ 5,80 para R$ 5,78. O recuo no valor do litro do diesel foi de 0,34%. O preço mais alto identificado pela ANP foi de R$ 7,67 na mesma semana.

Impostos federais

Os dados foram contabilizados pela ANP pouco mais de um mês após a retomada de impostos federais sobre gasolina e etanol — a medida passou a valer em 1º de março. Naquela mesma semana, a gasolina teve alta de 3,34%, mas logo iniciou trajetória de queda.

Inicialmente, o tema causou um impasse entre as alas política e econômica do governo. Os ministros Fernando Haddad (PT), da Fazenda, e Alexandre Silveira, de Minas e Energia, explicaram no dia 28 de fevereiro a volta dos impostos federais.

Os aumentos, segundo Haddad, foram de R$ 0,47 para a gasolina e R$ 0,02 para o etanol.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/gasolina-mais-cara-apos-3-semanas-preco-nos-postos-volta-a-subir/

Gasolina mais cara: após 3 semanas, preço nos postos volta a subir

2023-04-10