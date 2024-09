Brasil Gasolina no Brasil está 5% mais cara do que no mercado internacional, diz levantamento

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2024

Seria possível uma redução em média de R$ 0,16 por litro na gasolina para equiparar preço ao do mercado internacional. Foto: Reprodução Seria possível uma redução em média de R$ 0,16 por litro na gasolina para equiparar preço ao do mercado internacional. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Com a queda do preço do petróleo no mercado internacional, em meio a grande instabilidade, os preços dos derivados da commodity no Brasil ficaram mais caros do que os praticados no Golfo do México, usado como parâmetro pelos importadores.

Segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), o preço da gasolina está 5% mais caro em todas as refinarias brasileiras, mantendo as janelas abertas para importação. Para se equiparar ao mercado internacional seria possível uma redução em média de R$ 0,16 por litro.

Em menor intensidade, o diesel também está em média mais caro no Brasil, puxado pela Refinaria de Mataripe, na Bahia, única unidade privada do País. Nas refinarias da Petrobras o preço na média está estável, enquanto em Mataripe, a diferença em relação ao mercado internacional é de 3% para cima. Na média, o diesel registra defasagem positiva de 1%.

Na quarta-feira (4), a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou que não há, no momento, perspectiva de redução do preço da gasolina e do diesel em razão da queda do petróleo no mercado internacional.

“Não vamos fazer nada com isso. Estamos confortáveis com o nível dos preços”, afirmou a jornalistas após um evento em Brasília.

