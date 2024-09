Política Parlamentares pedem convocação e esclarecimentos de Silvio Almeida após denúncias de assédio

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2024

Deputados de oposição querem que ministro se explique no plenário da Câmara e Procuradoria da Mulher no Senado trata acusações como gravíssimas. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil Deputados de oposição querem que ministro se explique no plenário da Câmara e Procuradoria da Mulher no Senado trata acusações como gravíssimas. (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil) Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

Deputados de oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediram a convocação do ministro Silvio Almeida, do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania (MDHC), para que ele preste esclarecimentos no plenário da Câmara dos Deputados sobre as denúncias de assédio sexual divulgadas pela ONG Me Too Brasil na quinta-feira (5).

Doze parlamentares de oposição assinam um requerimento de autoria da deputada Rosângela Moro (União-PR) de convocação do ministro protocolado nesta sexta-feira (6). No pedido, os deputados dizem que “é fundamental que Silvio Almeida compareça ao plenário da Câmara dos Deputados para esclarecer ao Legislativo sobre as denúncias por supostos episódios de assédio sexual contra mulheres”.

Após a divulgação das denúncias, o ministro reagiu e disse que se trata de uma acusação sem provas. “Repudio com absoluta veemência as mentiras que estão sendo assacadas contra mim. Repudio tais acusações com a força do amor e do respeito que tenho pela minha esposa e pela minha amada filha de 1 ano de idade, em meio à luta que travo, diariamente, em favor dos direitos humanos e da cidadania neste país”, reagiu, em nota.

Além de Rosângela, o requerimento conta com o apoio de outros 11 deputados do PP, União e PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Entre eles, Zé Trovão (PL-SC), Gustavo Gayer (PL-GO), Bibo Nunes (PL-RS) e Helio Lopes (PL-RJ).

Em outra frente, o deputado Marcos Pollon (PL-MS) entrou com um requerimento de informação em que pede esclarecimentos sobre sete pontos sobre as denúncias de assédio.

“Causa espanto ser o ministro dos Direitos Humanos ser acusado de tal envolvimento, não pela pessoa do próprio ministro, mas pela pasta que representa que tem por objetivo defender a dignidade da pessoa humana e contraditoriamente fere a dignidade de pessoas com essa atitude covarde de assédio sexual, ele nem sequer poderia fazer parte desta pasta, menos ainda, representá-la”, escreve.

Procuradoria da Mulher

A Procuradoria da Mulher no Senado, ocupada pela senadora Zenaide Maia (PSD-RN), também se posicionou sobre o caso. Em nota divulgada nesta sexta-feira, Zenaide Maia diz que as denúncias de assédio sexual contra Silvio Almeida são “gravíssimas” e pediu investigação “com o rigor e a celeridade que o caso exige”.

“A Procuradoria da Mulher no Senado Federal, por mim liderada, considera gravíssimas as denúncias de assédio sexual atribuído ao ministro de Estado Silvio Almeida e espera que sejam investigadas com o rigor e a celeridade que o caso exige, resguardado o principal legal da ampla defesa”, afirmou.

Apesar de defender que haja o direito à ampla defesa por parte de Silvio Almeida, a senadora demonstrou solidariedade às mulheres que denunciaram o ministro por assédio. A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, seria uma das vítimas de Almeida, segundo o site Metrópoles.

“Nenhum tipo de violência contra a mulher pode ser tolerado. Das instâncias máximas do Estado brasileiro deve vir o exemplo de combate e prevenção a essa chaga nacional que é a violência sexual contra as mulheres. Nossa solidariedade e nosso apoio à ministra Anielle Franco e às demais denunciantes são irrestritos. O próprio governo federal reconhece a gravidade das denúncias e iniciou investigação. Seguimos unidas e acompanhando o caso”, afirmou.

A senadora Zenaide Maia, procuradora da Mulher no Senado, é uma aliada fiel do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e raramente se posiciona de forma contrária ao governo no Senado.

