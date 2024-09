Grêmio Renato Portaluppi recebe punição pesada do Superior Tribunal de Justiça Desportiva

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











No dia 15, o Grêmio enfrentará o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. Foto: Lucas Uebel/Grêmio No dia 15, o Grêmio enfrentará o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grêmio enfrentará dificuldades nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro devido a punições impostas pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O técnico Renato Portaluppi e alguns jogadores foram sancionados em decorrência de uma confusão ocorrida em abril, resultando em uma suspensão de quatro jogos para o treinador.

Durante a partida contra o Bahia, válida pela 4ª rodada do Brasileirão, o Tricolor manifestou forte insatisfação com a arbitragem. Renato sugeriu que houve interferência externa por parte de Jailson Macedo Freitas, presidente da comissão de arbitragem da Federação Baiana, na expulsão do atacante Diego Costa.

Em sinal de protesto, o técnico optou por retirar os jogadores reservas de campo, alegando querer evitar novas expulsões durante o jogo. Naquele confronto, o Grêmio foi derrotado por 1 a 0 na Arena Fonte Nova.

Punições aplicadas

O STJD definiu as seguintes sanções para Renato Portaluppi e os atacantes Diego Costa e Nathan Fernandes, referentes às denúncias do jogo contra o Bahia:

Renato Portaluppi: suspenso por 4 jogos.

Diego Costa: suspenso por 2 jogos (1 já cumprido).

Nathan Fernandes: suspenso por 1 jogo (já cumprido).

Próximos desafios

No dia 15, o Grêmio enfrentará o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. Se o clube não apresentar recurso, tanto Diego Costa quanto Renato Portaluppi serão desfalques significativos para a partida válida pela 26ª rodada do Brasileirão, que acontecerá no Estádio Nabi Abi Chedid.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/renato-portaluppi-recebe-punicao-pesada-do-superior-tribunal-de-justica-desportiva/

Renato Portaluppi recebe punição pesada do Superior Tribunal de Justiça Desportiva

2024-09-06