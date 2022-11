Brasil Gasolina sobe pela 6ª semana seguida, mostra Agência Nacional do Petróleo; Petrobras não aumenta preços desde junho

Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2022

Preço médio do litro subiu 0,6% na semana passada. (Foto: EBC)

O preço médio do litro da gasolina vendido nos postos do País subiu pela sexta semana consecutiva, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgados nesta segunda-feira (21).

O valor médio avançou de R$ 5,02 para R$ 5,05 na semana de 13 a 19 de novembro, alta de 0,6%. De acordo com a ANP, o valor máximo do combustível encontrado nos postos na semana passada foi de R$ 6,99.

O litro do etanol hidratado também subiu: passou de R$ 3,79 para R$ 3,84, um avanço de 1,32% na semana. Essa é a sétima alta seguida no preço do combustível, após cinco meses de queda. O preço mais alto encontrado pela agência nesta semana foi de R$ 6,97.

Já o diesel teve a segunda semana seguida de alta na margem. O preço médio do litro caiu de R$ 6,59 para R$ 6,57, queda de 0,3%. O valor mais alto encontrado nesta semana foi de R$ 7,89.

As altas nos preços dos combustíveis vendidos aos consumidores acontecem apesar de os combustíveis vendidos pela Petrobras às distribuidoras não sofrerem aumento desde junho.

Defasagem

A Petrobras tem como política de preços a Paridade de Preço Internacional (PPI). O modelo determina que a estatal cobre, ao vender combustíveis para as distribuidoras brasileiras, preços compatíveis com os que são praticados no exterior.

Segundo os últimos cálculos da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), a defasagem média no preço do diesel está em 5%.

A gasolina da Petrobras, no entanto, já está 1% acima do preço médio praticado no exterior, graças principalmente à queda internacional dos preços do petróleo nas últimas semanas.

Gás de cozinha

Na semana passada, a Petrobras informou a redução do preço do gás de cozinha (GLP) vendido às distribuidoras. O preço médio passou de R$ 3,7842/kg para R$ 3,5842/kg – uma baixa de 5,3%.

Com a queda, o valor médio cobrado pela Petrobras no botijão de 13 kg passa a equivaler a R$ 46,59.

“Essa redução acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações e da taxa de câmbio”, afirma a estatal em nota.

A redução é a quarta consecutiva. O preço do GLP havia sido alterado pela última vez no dia 22 de setembro, quando o quilo passou de R$ 4,0265 para R$ 3,7842, equivalente a R$ 49,19 por 13 kg.

Antes, no entanto, vinha em trajetória de alta: em março, o gás de cozinha vendido pela Petrobras havia sido reajustado em 16,1%. Em outubro do ano passado, a alta havia sido de 7,2%. E em julho do mesmo ano, de 6%.

