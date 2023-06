Política Gastos após atos extremistas de 8 de janeiro totalizam R$ 297 mil, detalha o Palácio do Planalto

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Dados foram divulgados pelo Palácio do Planalto via Lei de Acesso à Informação Foto: Reprodução Dados foram divulgados pelo Palácio do Planalto via Lei de Acesso à Informação Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Palácio do Planalto contabilizou os gastos com reformas no prédio após os atos extremistas de 8 de janeiro, quando a sede do Executivo foi atacada.

No total, foram empenhados R$ 297.730,46. Desse valor, a parte que mais precisou de reparos foi a vidraçaria, com R$ 204.449,26. A parte espelhada foi uma das mais atingidas pela destruição.

O Planalto também já desembolsou R$ 39.000,00 com elevador que foi danificado, R$ 15.000,00 com portas e divisórias, R$ 13.000,00 com pintura, R$ 8.781,20 com reparos na parte elétrica, R$ 7.500,00 com gradil, R$ 7.000,00 com bancadas e tampos de mármore e R$ 3.000,00 com peças sanitárias.

Os dados foram disponibilizados pela Lei de Acesso à Informação, disponíveis no sistema público da CGU (Controladoria-Geral da União).

Os valores são apenas de reforma estrutural. Objetos históricos e obras de arte, que também foram alvo dos radicais, não constam por se tratarem de itens com valor inestimável, segundo o governo.

Na lista de objetos históricos destruídos está o relógio de Balthazar Martinot, dado a Dom João VI pela Corte Francesa.

Descrição dos valores

Vidraçaria: R$ 204.449,26

Reparos na parte elétrica: R$ 8.781,20

Divisórias especiais – portas e divisórias: R$ 15.000,00

Pintura: R$ 13.000,00

Bancadas e tampos de mármore: R$ 7.000,00

Peças sanitárias: R$ 3.000,00

Gradil: R$ 7.500,00

Elevador danificado: R$ 39.000,00

Total: 297.730,46

Segundo o Palácio do Planalto, a Presidência da República mantém contratos de manutenção predial corretiva e preventiva de caráter contínuo. Deste modo, a maior parte dos serviços de engenharia realizados foram acionados por meio de ordens de serviço dentro do escopo do contrato de manutenção.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/gastos-apos-atos-extremistas-de-8-de-janeiro-totalizam-r-297-mil-detalha-o-palacio-do-planalto/

Gastos após atos extremistas de 8 de janeiro totalizam R$ 297 mil, detalha o Palácio do Planalto

2023-06-08