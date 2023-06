Porto Alegre Homem é preso por tentativa de assalto na Orla do Guaíba, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Populares que passavam pelo local presenciaram a cena e reagiram impedindo o roubo Foto: PMPA/Divulgação Foto: PMPA/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um homem de 32 anos foi preso em flagrante no final da tarde de quarta-feira (07), durante uma tentativa de roubo de celular na Orla do Guaíba, em Porto Alegre. A vítima, 15 anos, estava ligando para seu pai pedindo ajuda, pois o pneu da bicicleta que utilizava furou, quando o suspeito se aproximou e o ameaçou pedindo o celular e fingindo estar armado.

O menor, vendo que se tratava da mão do homem por baixo da blusa, não obedeceu a ordem e prosseguiu na ligação, o cidadão então tentou retirar o aparelho da posse do rapaz. Populares que passavam pelo local presenciaram a cena e reagiram impedindo o roubo.

A guarnição da Orla, que estava fazendo patrulhamento de rotina, foi avisada que ocorria uma situação próxima a avenida Ipiranga. Chegando lá, se depararam com a cena da contenção de fuga do indivíduo. Sendo assim, procederam com todos os tramites necessários e o conduziram para a 2ª Delegacia de Polícia.

“A integração entre as guarnições de ronda e população, com apoio das denúncias, vem demonstrando êxito nas ações. A participação ativa da população, que, ao presenciar irregularidades, atos de vandalismo, etc, aborda a Guarda ou liga para o 153 e denuncia, vem nos ajudando a agir com maior rapidez no combate à criminalidade”, afirmou o comandante da Guarda Municipal, Marcelo do Nascimento.

Denúncias

O cidadão pode auxiliar as forças de segurança e a fiscalização, informando ações suspeitas por meio dos telefones 153 e 156, ou pelo aplicativo 156+POA. Os serviços são gratuitos e funcionam 24 horas por dia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/homem-e-preso-por-tentativa-de-assalto-na-orla-do-guaiba-em-porto-alegre/

Homem é preso por tentativa de assalto na Orla do Guaíba, em Porto Alegre

2023-06-08