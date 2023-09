Economia Gastos de brasileiros no exterior somam mais de US$ 1,2 bilhão em agosto

25 de setembro de 2023

Este é o maior valor de despesas no exterior, para meses de agosto, desde 2019 Foto: Reprodução

Os gastos de brasileiros no exterior somaram US$ 1,27 bilhão em agosto deste ano, com alta frente ao mesmo mês do ano passado, quando chegaram a US$ 1,05 bilhão. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (25), pelo BC (Banco Central). Este é o maior valor de despesas no exterior, para meses de agosto, desde 2019, anterior à pandemia da Covid-19, quando somou US$ 1,31 bilhão.

Nos oito primeiros meses deste ano, as despesas no exterior somaram US$ 9,73 bilhões, contra US$ 8,08 bilhões no mesmo período de 2022. As despesas de brasileiros fora do país são influenciadas por fatores como o nível de atividade econômica – que apresenta nova desaceleração nesse ano – e o preço do dólar, usado nas transações internacionais.

Em 2022, a moeda norte-americana fechou em queda de 5,3%, cotada a R$ 5,28. Apesar disso, ainda permaneceu bem acima do patamar de 2019 terminou aquele ano em R$ 4,01.

Gastos de brasileiros no exterior somam mais de US$ 1,2 bilhão em agosto

