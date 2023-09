Política Presidente do Senado sinaliza celeridade em sabatina de indicado para a Procuradoria-Geral da República

Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Expectativa é de que Lula indique nos próximos dias um substituto para Augusto Aras, cujo mandato termina nesta terça-feira (26). Na foto, Rodrigo Pacheco Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Expectativa é de que Lula indique nos próximos dias um substituto para Augusto Aras, cujo mandato termina nesta terça-feira (26) (Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil) Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), sinalizou disposição da Casa Legislativa em realizar com celeridade a sabatina do indicado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o comando da PGR (Procuradoria-Geral da República).

O senador disse que, a princípio, a ideia é marcar de forma célere. A expectativa é de que ocorra já em outubro. A mesma sinalização teria sido dada, de acordo com assessores do governo, pelo presidente da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), Davi Alcolumbre (União-AP).

O mandato de Augusto Aras se encerra nesta terça-feira (26). Lula, no entanto, já sinalizou que deve deixar a escolha para o final da semana. O petista indicou que não tem pressa e quer voltar a ouvir os dois favoritos: os subprocuradores-gerais Antônio Carlos Bigonha e Paulo Gonet.

Gonet é hoje o favorito e, na avaliação de auxiliares do Palácio do Planalto, não teria grandes dificuldades em uma aprovação, já que conta com bastante trânsito político. Ele tem também o apoio de líderes do bloco do centrão e de ministros do STF (Supremo Tribunal Federal).

Lula também pretende definir até o final de outubro o substituto da ministra Rosa Weber no STF. A ministra completa 75 anos na próxima segunda-feira (02), quando tem de se aposentar de forma compulsória.

O favorito para a sua vaga é hoje o ministro da Justiça, Flávio Dino. Lula indicou, no entanto, que não tem pressa para um anúncio, que pode ficar para o final de outubro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/presidente-do-senado-sinaliza-celeridade-em-sabatina-de-indicado-para-a-procuradoria-geral-da-republica/

Presidente do Senado sinaliza celeridade em sabatina de indicado para a Procuradoria-Geral da República

2023-09-25