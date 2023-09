Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre fecha comportas para evitar inundação devido à cheia do Guaíba

Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2023

A cota de inundação do Guaíba é de 3 metros no Cais Mauá Foto: Luciano Lanes/PMPA (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), anunciou nesta segunda-feira (25) que o Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgoto), juntamente de equipes da administração municipal, fechou preventivamente o sistema de comportas para evitar inundação causada pelo Guaíba. Na última medição realizada às 18h desta segunda, o nível do Guaíba no Cais Mauá registrava 2,74 metros, elevação de 1 centímetro acima do registrado no período da manhã. A cota de inundação é de 3 metros.

Já na área da Ilha da Pintada, a medição aponta 2,46m, já acima da cota de inundação. Conforme Melo, a determinação leva em conta a previsão de mais chuvas no Rio Grande do Sul, além do vento Sul represando a água.

“É uma ação preventiva. Não podemos estar desprevenidos neste momento decisivo. Estamos agindo com mitigação de danos e alinhados com o Estado e demais órgãos parceiros diante da previsão do tempo e alertas que temos recebido. Todas nossas equipes de ponta estão reforçadas e mobilizadas para atender a população e possíveis ocorrências”, disse o prefeito Sebastião Melo.

Também estão colocados sacos de areia nos portões que já estão fechados. E para o acesso aos portões 12 e 14, localizados na avenida Sertório e Voluntários da Pátria, será necessário fazer uma abertura no asfalto, devido a falta de trilho, e fazer o isolamento com saco de areia. Ainda está sendo definido se o Cais Embarcadero será fechado ou não temporariamente.

Outra ação será a abertura do Ginásio do Departamento Municipal de Habitação, localizado no bairro Santana, como mais um ponto de abrigo. A prefeitura também vai providenciar a compra de vagas nos abrigos privados para animais. A doação de alimentos, ração e produtos não-perecíveis estão sendo recebidas pela Prefeitura no Centro Administrativo municipal.

A Unidade de Saúde Ilha da Pintada permaneceu fechada durante toda esta segunda em decorrência do alagamento das ruas localizadas no entorno. Não há previsão de retomada das atividades no local. O Ônibus Fique Sabendo ofereceu, mais uma vez, alternativas de atendimento à população no pátio da Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem.

A Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) soma 43 pessoas acolhidas no bairro Arquipélago. A Escola Estadual Alvarenga Peixoto, na Ilha dos Marinheiros, recebe 28 – sendo 11 adultos, sete adolescentes e 10 crianças. Já a Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, na Ilha da Pintada, acolhe 15: oito adultos, três adolescentes e quatro crianças.

Em relação ao trânsito, com o fechamento das comportas na Voluntários da Pátria, quem transita pela via não terá a opção de acesso à João Moreira Maciel e Castelo Branco no sentido Bairro/Centro. O motorista deverá seguir pela Voluntários ou Farrapos para acessar o Centro. Quem transitar pela João Moreira Maciel, por sua vez, não poderá retornar, devendo continuar via Castelo Branco, sentido Bairro/Centro.

A CatSul informou a suspensão da circulação do catamarã nesta terça-feira (26) devido a permanência do vento leste, ocasionando a formação de ondas que alcançam a plataforma de embarque na estação hidroviária de Guaíba. A empresa informa que, como a previsão do tempo indica possibilidade de elevação do nível das águas, o serviço ficará suspenso até a melhora das condições de embarque em Guaíba.

