Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2023

Ao exaltar a relevância da atriz morta em 1955, apresentadora (foto) fez uma comparação com Anitta Foto: Reprodução/Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Ana Maria Braga venceu Gil do Vigor na Batalha do Lip Sync disputada neste domingo (24), no “Domingão com Huck”, da TV Globo. Ela interpretou músicas de Rita Lee e de Carmen Miranda, caracterizada como as artistas. Ao exaltar a relevância da atriz morta em 1955, fez uma comparação com Anitta.

“Para quem não conhece essa personagem, Carmen Miranda – tem duas gerações que não tiveram a oportunidade de saber quem foi e quem é essa mulher – com relação a nós, mulheres do Brasil inteiro, porque ela foi a primeira mulher a representar o Brasil fora do Brasil e fazer sucesso, como a Anitta faz hoje”, destacou.

Em seguida, Ana Maria Braga concluiu: “Ela era fantástica. Quebrando todas as barreiras e levando o nome do Brasil com um sorriso, com bom humor, qualidade”.

