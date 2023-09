Política Para Lula, é possível avançar em parceria entre Vietnã e Mercosul

Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Bloco tem interesse na aproximação com o sudeste asiático. Na foto, o presidente Lula Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Lula fará um discurso focado no resgate da agenda dos países em desenvolvimento. (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil) Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta segunda-feira (25) que Brasil e Vietnã voltaram a discutir um acordo comercial entre o país asiático e o Mercosul – bloco econômico regional sul-americano. “Vou levar o tema aos nossos parceiros do Mercosul, aproveitando a presidência brasileira. Tenho certeza de que é possível avançar”.

A declaração foi feita após o presidente Lula receber visita oficial do primeiro-ministro do Vietnã, Pham Mihn Chinhm no Palácio do Itamaraty, em Brasília. Esta foi a primeira visita de uma alta autoridade vietnamita ao Brasil em 15 anos.

“É do nosso interesse aproximar o Mercosul da ASEAN [Associação de Nações do Sudeste Asiático]. Os países do sudeste asiático correspondem a quase 6,5% do PIB mundial em paridade de poder de compra. As exportações brasileiras para o conjunto de países do sudeste asiático já somam metade do que exportamos para a União Europeia.”

Ainda segundo Lula, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, deve viajar à Indonésia em breve para discutir um plano de ação para a cooperação entre o Brasil e o bloco.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/para-lula-e-possivel-avancar-em-parceria-entre-vietna-e-mercosul/

Para Lula, é possível avançar em parceria entre Vietnã e Mercosul

2023-09-25