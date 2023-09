Grêmio Grêmio realiza a terceira edição da Grêmio Cup

25 de setembro de 2023

Esta edição da competição contou com a participação de 13 unidades da rede de escolas conveniadas Foto: Lucas Uebel/Grêmio Esta edição da competição contou com a participação de 13 unidades da rede de escolas conveniadas, juntamente com a Escola Sede de Porto Alegre (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

No último final de semana aconteceu mais um evento que integrou a programação de aniversário de 120 anos do Tricolor. No sábado (23) e no domingo (24), a Escola de Futebol do Grêmio promoveu a Terceira Grêmio Cup, uma competição de equipes com atletas entre 8 e 11 anos que pertencem a rede de Escolas Conveniadas do Clube.

Cerca de 480 crianças participaram do torneio, que devido às fortes chuvas que atingiram a Capital, foi realizado nas quadras da Prime Esportes, localizada na Zona Sul de Porto Alegre.

Esta edição da competição contou com a participação de 13 unidades da rede de escolas conveniadas, juntamente com a Escola Sede de Porto Alegre. Entre as instituições participantes, nas categorias Sub-09 e Sub-11, estiveram equipes de Porto Alegre, Lajeado, Gramado, Tramandaí, São Miguel do Oeste, Fortaleza, Santo Ângelo, Santa Maria, Gravataí, Erechim e Guaíba.

Na categoria Sub-09, a Grêmio Acessus, do município de Lajeado-RS sagrou-se campeã. O segundo lugar ficou com a Escola do Odair, de Erechim. Já a equipe campeã da Sub-11 foi a Futcenter, de Fortaleza-CE. A Centurião Esportes, de Santa Maria ficou com o vice. O torneio ainda contou com premiações para equipe menos vazada e artilheiros.

