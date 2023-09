Inter Inter terá três jogadores pendurados para a primeira partida da semifinal da Libertadores

Inter e Fluminense iniciam a semifinais da Libertadores nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã Foto: Reprodução Inter e Fluminense iniciam a semifinais da Libertadores nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Na próxima quarta-feira (27), o Inter entra em campo contra o Fluminense pelas semifinais da Libertadores da América. O técnico Eduardo Coudet tem alguns problemas dentro de campo. O Colorado tem três jogadores pendurados: Mercado, Aránguiz e Alan Patrick.

Caso algum deles receber o cartão amarelo durante a partida automaticamente estará suspenso na partida de volta, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. No caminho até a semi, o clube gaúcho passou por River Plate, nos pênaltis, e Bolívar, com duas vitórias.

Aránguiz recebeu o cartão amarelo nos dois confrontos diante do River Plate. Mercado foi advertido nas duas partidas de ida. Já Alan Patrick foi exatamente ao contrário, tendo recebido cartão nos dois confrontos em casa.

Inter e Fluminense iniciam a semifinais da Libertadores nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã. A volta acontece na outra quarta, dia 4 de outubro, no mesmo horário, no Beira-Rio.

Inter terá três jogadores pendurados para a primeira partida da semifinal da Libertadores

