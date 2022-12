Economia Gastos dos brasileiros no exterior sobem 149% entre janeiro e outubro

Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2022

Apenas em novembro os brasileiros consumiram US$ 1,08 bilhão com viagens ao exterior Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Os gastos dos brasileiros no exterior tiveram um aumento de 149% de janeiro a outubro deste ano, comparado com o mesmo período do ano passado.

A informação foi divulgada nesta quarta-feira (21), pelo BC (Banco Central), e revelam que em 2022 o valor chegou a US$ 11,13 bilhões contra US$ 4,46 no mesmo período do ano passado.

Apenas em novembro os brasileiros consumiram US$ 1,08 bilhão com viagens ao exterior, com alta na comparação com o mesmo mês do ano passado (US$ 618 milhões), quando o país enfrentava uma fase mais dura da pandemia de Covid-19.

Entretanto, os números mostram que os gastos de brasileiros no exterior ainda não retomaram o patamar de antes da pandemia. Antes da Covid-19, a média das despesas eram de US$ 1,3 bilhão por mês, podendo superar US$ 2 bilhões na alta temporada.

