Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2022

A informação foi dada nesta terça-feira e foi negada pela direção e pelo próprio jogador Foto: Arquivo Pessoal A informação foi dada nesta terça-feira e foi negada pela direção e pelo própio jogador (Foto: Arquivo Pessoal) Foto: Arquivo Pessoal

Uma notícia publicada na tarde desta terça-feira (20) balançou a torcida gremista. A matéria feita por um repórter local dizendo que Lucas Leiva iria abandonar os gramados trouxe preocupação para a torcida. A informação foi totalmente negada pelos dirigentes do Grêmio e pelo jogador.

O volante está fora das atividades físicas após serem diagnosticadas alterações em um dos exames de rotina de pré-temporada. O jogador deve ficar afastado pelo período de dois a três meses. Após isso, ele será reavaliado para saber qual os próximos passos.

Lucas Leiva postou no seu Twitter uma nota pedindo respeito a informação o que estava sendo publicada.

“Não sei o que leva um jornalista a ter tanta ânsia em “dar um furo”. De repente busque credibilidade no mercado ou moral na empresa. Afirmar que vou me aposentar nas próximas semanas é uma irresponsabilidade sem tamanho. Seria melhor perguntar para mim o meu desejo do que buscar em outras fontes. Meu filho me ligou chocado com a “informação”. Vocês gostariam isso? Nesses dias tudo passou pela minha cabeça! Vocês não podem imaginar como está sendo mudar a rotina de forma tão inesperada. O que será do meu futuro? Eu ainda não sei. Minha vontade é continuar ajudando o clube que eu amo, se não for possível eu serei o primeiro a informar a minha família, meus amigos e ao torcedor do Grêmio. Até o momento peço apenas respeito! Obrigado”, disse o jogador.

