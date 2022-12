Inter Lucas Romero não irá jogar no Inter; time mexicano superou as propostas do Colorado e Cruzeiro

Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Clube do México pagará cerca de R$ 4,2 milhões à vista ao Independiente Foto: Reprodução/Cruzeiro Clube do México pagará cerca de R$ 4,2 milhões à vista ao Independiente (Foto: Divulgação/Cruzeiro) Foto: Reprodução/Cruzeiro

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após uma novela, Lucas Romero não será jogador do Inter e nem do Cruzeiro. O jogador está “acertado” com o León, do México, que aumentou a proposta em relação aos times brasileiros. O jogador já tinha trabalho no time mineiro com o técnico Mano Menezes.

Cruzeiro e Inter mantinham conversas com o atleta e com o Independiente em busca de um negócio. As duas propostas eram semelhantes, mas o time mexicano conseguiu fazer uma proposta maior e deve anunciar o volante nos próximos dias.

O valor que o León irá pagar para Romero gira em torno de R$ 4,2 milhões, segundo informações. Os dirigentes do Independiente não confirmar este valor, mas confirmou que a negociação está bem encaminhada.

O time argentino está passando por uma crise financeira e o volante tem um dos salários mais altos. O atleta deixa o clube após 43 jogos em 2022 com três gols e quatro assistências.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter