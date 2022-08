Acontece Gastronomia da CASACOR RS tem espaços abertos ao público, apresenta menu com toques da cozinha latina e cafeteria com seleção especial

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2022

Os chefs do restaurante Lechuza trazem elementos tropicais para preparações clássicas. Foto: Luciano Mota Foto: Luciano Mota

Muito além da arquitetura, design e paisagismo, a CASACOR RS 2022 é um passeio completo com diversas opções de gastronomia. Neste ano, em que celebra a sua 30ª edição, no prédio centenário Pia Chaves Barcellos (Rua Dona Leonor, 360), em Porto Alegre, o evento oferece duas opções abertas ao público. Uma delas é o restaurante da CASACOR RS, o Lechuza.

No ambiente, criado pela arquiteta Aclaene de Mello, os chefs Gustavo Marques e o chileno Gonzalo Ortuño, formados pela Le Cordon Bleu do Peru, comandam o menu. O restaurante tem como principal influência a cozinha latina, com menu diversificado, pensado para atender o público em diferentes horários do dia – happy hour e jantar de terça a sexta e almoço, happy hour e jantar nos finais de semana. Com opções de entradas para compartilhar, petiscos, pratos principais e sobremesas.

Na cozinha da dupla, as preparações clássicas ganham um toque exclusivo, como a picanha de angus, que é servida com uma farofa de banana e chimichurri da casa, com erva cidreira e azeite de coco, ressaltando a potência da carne. Outra proposta é o salmão, acompanhado com cama de manga grelhada, deixando o prato leve e saboroso. Além dos pratos, o Lechuza conta com uma carta de drinks e um wine bar, operado pela empresa Terroir Vinhos, com dezenas de rótulos na sua carta de vinhos.

Semana Farroupilha

O Lechuza também servirá um jantar harmonizado durante a CASACOR RS 2022, com temáticas associadas à cozinha latina. O menu é composto por quatro etapas (amuse-bouche, entrada, prato principal e sobremesa) e acompanha vinhos, água e café. O evento está marcado para a Semana Farroupilha. No dia 23 de setembro, os chefs prepararam o menu “Do Rio Uruguai ao Prata”, com pratos que passam por cortes portenhos, cozinha gaúcha e dulce de leche. As reservas para o jantar são limitadas e podem ser feitas pelo telefone (51) 9538-4788. O valor é R$ 300 (harmonizado com vinhos) e R$ 240 (com água e café).

Seleção especial de cafés

Tanto para quem visita a mostra quanto para quem deseja fazer uma pausa durante o dia, a Cafeteria Ginkgo, dentro do espaço #Esverdeie, assinado pela Ginkgo Paisagismo e Butiá Arquitetura, é uma excelente opção.

O espaço, localizado na entrada do evento, traz o verde para dentro do ambiente, criando uma “cafeteria estufa”, com conceito de ambiente biofílico contemporâneo. Transição da área externa, onde o verde acompanha o caminho para o interior do café, a proposta é aconchegante e perfeita para degustar o menu criado pela Ginkgo.

Dos cafés mais tradicionais, de expresso ao coado, gelatos e preparos com leite, todas as opções podem ser acompanhadas do cardápio de quiches, salgados, tortas e doces oferecidos no espaço.

Neste ano, o acesso ao restaurante e à cafeteria, que ficam localizados na entrada do evento, tem entrada franca. O serviço é de terça a domingo, das 15h às 23h.

30ª edição da CASACOR RS

A CASACOR RS completa 30 edições neste ano. O evento acontece até o dia 02 de outubro no prédio Pia Chaves Barcellos, em Porto Alegre. São 3.500 metros quadrados de área total dividida em 40 ambientes assinados por arquitetos, designers de interiores e paisagistas. São suítes, estúdios, salas, quartos e apartamentos completos, além de áreas externas. O plano para o futuro da edificação é abrigar a Escola Pampeano, e o projeto terá como ponto de partida o trabalho de restauro e revitalização liderado pelo Studio1 Arquitetura.

Fotos: Luciano Mota

