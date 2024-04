Grêmio Gauchão Sub-17: Grêmio vence o Gramadense por 5 a 0 e segue invicto na competição

Por Redação O Sul | 20 de abril de 2024

Tricolor vence com goleada e mantém melhor campanha da competição Foto: Renan Jardim/Grêmio

A equipe sub-17 do Grêmio aplicou uma goleada de 5 a 0 no time do Gramadense na manhã deste sábado (20) no CT Presidente Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. Com gols de Gabriel Mec, Jeferson, Tiago e dois de Lucca, o time do técnico Itaqui mantém a melhor campanha da competição com 15 pontos em cinco jogos, 17 gols marcados e nenhum sofrido.

Em um jogo de amplo domínio desde o início, o Tricolor não chegou a ser ameaçado pelo adversário. Investindo em jogadas pelos lados e variando tentativas no meio, a equipe logo abriu o placar aos 24 minutos do primeiro tempo com Lucca, em conclusão dentro da área. Porém, o placar se manteve simples até o segundo tempo.

Na etapa final, o Grêmio impôs uma condição física superior ao Gramadense e dominou praticamente todo o restante do jogo. Aos sete minutos do segundo tempo, Tiago aproveitou uma boa chance e ampliou para a equipe gremista.

Aos 19 minutos, em mais uma chance pelo lado direito, Lucca marcou o seu segundo, deixando o placar em 3 a 0 para o Grêmio. A defesa adversária precisou trabalhar bastante na etapa final. Com 24 minutos foi a vez de Jeferson, que conduziu pela direita, tirando o marcador e chutando da entrada da área, marcando um mais um Eldorado do Sul.

Como placar em 4 a 0, o técnico Itaqui aproveitou para realizar todas as trocas e dar ritmo aos jogadores. Mas no último minuto, foi um titular quem marcou. Após muita insistência, Gabriel Mec chamou a marcação para o meio e se afastou para receber uma bola livre e chutar na saída do goleiro adversário, finalizando a partida em 5 a 0 para o Tricolor.

O próximo compromisso do Grêmio no Gauchão Sub-17 será no dia 27 de abril contra o Inter de Santa Maria, fora de casa, às 15h.

